Nach Schneepflug-Unfall : Mehr als 30 Knochenbrüche bei Jeremy Renner

Aktualisiert am

Der Hollywood-Star hatte am Neujahrstag bei dem Versuch, seinen losrollenden Schneepflug anzuhalten, schwere Verletzungen erlitten. Nun gibt Jeremy Renner Einblick in seine Krankenakte.

Jeremy Renner verbrachte nach seinem Unfall zwei Wochen im Krankenhaus, wo ihm seine Schwester aufmunterte und den Kopf massierte. Bild: via REUTERS

Hollywood-Star Jeremy Renner hat sich bei seinem schweren Unfall mit einem Schneepflug eigenen Angaben zufolge mehr als 30 Knochen gebrochen. „Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen und stärker werden, genau wie die Liebe und die Bindung zu Familie und Freunden sich vertieft“, schrieb der unter anderem durch seine Rolle als „Hawkeye“ in der gleichnamigen Marvel-Serie und mehreren Avengers-Superheldenfilmen bekannte Schauspieler auf Instagram.

Renner hatte am Neujahrstag nahe seinem Haus in Nevada schwere Verletzungen bei dem Versuch erlitten, seinen losrollenden Schneepflug anzuhalten. Er wurde mit dem Hubschrauber evakuiert und postete später ein Selfie aus seinem Krankenhausbett, das schwere Blutergüsse im Gesicht zeigt. Der „Avengers“-Star verbrachte mehr als zwei Wochen im Krankenhaus. Der von Renner genutzte Pistenbully ist ein riesiges Kettenfahrzeug zum Schneepflügen mit einer Fahrerkabine in der Mitte.

Der 52-Jährige bedankte sich nun bei seinen Fans für ihre guten Wünsche. Er postete ein Bild von sich, das ihn auf einem Krankenbett zeigt, die Hände vor der Brust geballt, während ein Mann sein am Knie angewinkeltes Bein hochhält. „Morgendliches Training, Vorsätze, die sich alle in diesem besonderen neuen Jahr geändert haben“, schrieb Renner auf Instagram.