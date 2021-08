Minister über Familienplanung : Jens Spahn: „Ich denke, wir wären gute Eltern“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann sich mit seinem Ehemann gut ein Leben als Eltern vorstellen. „Ich denke, wir wären gute Eltern“, sagte der 41-Jährige im Gespräch mit dem Magazin Bunte. Noch gebe es keine konkreten Pläne zur Familiengründung. „Aber wenn, dann bald, wir werden ja auch nicht jünger.“ Mit dem Journalisten Daniel Funke (40) ist Spahn seit 2017 verheiratet.

Im Interview sprach der CDU-Politiker auch über sein mitunter schwieriges Verhältnis zur katholischen Kirche. „Mein Glaube ist tief in mir verankert“, sagte Spahn. Gerade als schwuler Mann sei er sich bewusst darüber, dass die Kirche „in ihrer langen Geschichte auch viele Fehler gemacht“ habe. „Es gibt Priester, die Meerschweinchen und Motorräder segnen. Aber zwei sich liebende, gläubige Menschen, die sich einen Segen wünschen für ihr Versprechen, lebenslang füreinander da zu sein, werden von der Kirche zurückgewiesen. Das spreche ich an, das stört und ärgert mich, aber das führt nicht dazu, dass ich mich von meinem Glauben und der Kirche abwende.“

Scheuer: „Ja, wir haben geheiratet“

Spahns Unions-Kollege Andreas Scheuer hat derweil seine Lebensgefährtin Julia Reuss geheiratet. Das sagte der 46 Jahre alte Bundesverkehrsminister dem Magazin Bunte. „Ja wir haben geheiratet“, bestätigte der CSU-Politiker. „Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft.“

Dem Bericht zufolge fand die Hochzeitsfeier am vergangenen Samstag auf einer Hütte in den Berchtesgadener Alpen statt, ein Foto zeigt das Paar in festlicher Tracht. Demnach hatten Scheuer und Reuss bereits 2020 heiraten wollen, die Feier wegen der Corona-Pandemie aber verschieben müssen. Für den in Passau geborenen Politiker und Vater einer Tochter ist es die dritte Ehe.