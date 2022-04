Wegen einer Minute Verspätung : Japanischem Lokführer werden postum 31 Cent ausgezahlt

Aktualisiert am

Ein Zugbegleiter schaut aus der Tür eines Hochgeschwindigkeitszugs Shinkansen. Nicht nur Verspätungen sind in bei Japans Bahnen verpönt, auch zu frühes Abfahren. Welchem Druck die Zugführer in Japan jedoch dabei ausgesetzt sind, zeigt ein bizarrer Rechtsstreit. Bild: dpa

Eine Minute hatte ein Lokführer in Westjapan den Zug im Rangierdienst zu spät ins Depot gefahren. Sein Arbeitgeber, die West Japan Railway Company (JR West), nahm das Versehen ernst. Das Unternehmen kürzte dem Mann das Gehalt um 43 Yen oder umgerechnet 31 Cent. Das war nicht rechtens, entschied am Dienstag das Bezirksgericht in Okayama.

Der Mann, der nach japanischen Medienberichten in diesem Jahr gestorben ist, bekommt postum das gekürzte Gehalt ausgezahlt. Die geforderte Entschädigung für emotionalen Stress in Höhe von 2,2 Millionen Yen (15 900 Euro) lehnte das Gericht jedoch ab.

Am falschen Gleis gewartet

In Japan, das für die große Pünktlichkeit seiner Züge bekannt ist, erregte der Fall mediales Aufsehen. Am 18. Juni 2020 hatte der Lokführer im westjapanischen Okayama zunächst an einem falschen Gleis gewartet, um dort einen Zug zu übernehmen. Als ihm der Fehler aufgefallen war, eilte er zum richtigen Gleis. Doch die Übergabe des Zuges verzögerte sich durch sein Missgeschick um zwei Minuten, und der Zug kam eine Minute zu spät im Depot an.

JR West wertete nüchtern, dass der Mann zwei Minuten nicht gearbeitet habe und kürzte das Gehalt entsprechend. Das versetzte den Lokführer so in Aufruhr, dass er dagegen anging. Eine Beschwerde bei den Arbeitsschutzbehörden führte dazu, dass die Fehlzeit von zwei auf eine Minute reduziert wurde. Diese Minute war nun Gegenstand des Gerichtsverfahrens, das der Kläger im März 2021 angestrengt hatte. Eine von dem Unternehmen angebotene außergerichtliche Einigung hatte der Mann abgelehnt. Seine Erben erhalten nun 56 Yen oder umgerechnet 40 Cent. Das entspricht der ursprünglichen Gehaltskürzung um 43 Yen und einem Überstundenzuschlag von 13 Yen.

Die Eisenbahngesellschaften in Japan stehen wirtschaftlich unter Druck, weil sich viele Strecken gerade in ländlichen Gebieten nicht mehr rechnen. Spar­samkeit aber dürfte nicht der Grund für die außergewöhnliche Gehaltskürzung gewesen sein, sondern eher der große Hang zur Pünktlichkeit.

Im Regelfall kommen auch die Shinkansen-Schnellzüge in Japan, die ein historisches Vorbild für die deutschen ICE-Züge sind und die auf den Hauptstrecken teils im Zehn-Minuten-Takt fahren, auf die Minute genau nach Fahrplan an. Sehr seltene Verspätungen, und sei es auch nur eine Minute, führen dazu, dass der Zugführer sich bei den Fahrgästen per Durchsage entschuldigt.

In einem Land, in dem Schaffner beim Betreten und beim Verlassen des Waggons sich vor den Fahrgästen verbeugen, wirkt das ganz normal. Der Hang zur Pünktlichkeit gemischt mit Höflichkeit führt indes manchmal zu bizarren Situationen. Vor einigen Jahren entschuldigte sich eine Bahngesellschaft, weil ein Vorortzug in Tokio nicht zu spät, sondern 20 Sekunden zu früh abgefahren war.