Frau Fonda, im Podcast Ihrer Kollegin Julia Louis-Dreyfus gaben Sie kürzlich zu Protokoll, dass Frauenfreundschaften in Ihrem Leben lange keine Rolle spielten, weil Ihnen von früh auf vorgelebt wurde, den Männern in Ihrem Leben gefallen zu wollen. Welchen Stellenwert haben Ihre Freundinnen heute?

So spät ich den Wert von Frauenfreundschaften schätzen gelernt habe, so groß ist der Raum, den sie heute in meinem Leben einnehmen. Sie bedeuten für mich auch: Überleben! Denn ich lerne von meinen Freundinnen, sie inspirieren mich bei jedem Treffen und dienen mir als Mentorinnen. Die meisten von ihnen sind jünger als ich, mutiger und strategischer.

Sind Sie mit den Kolleginnen, mit denen Sie nun für „Book Club: Ein neues Kapitel“ erneut vor der Kamera standen, auch befreundet. Oder täuscht der Eindruck?

Wir verstehen uns tatsächlich prächtig und hatten unglaublich viel Spaß bei der Arbeit. Wir arbeiten sehr gerne zusammen, einfach weil wir gerne Zeit miteinander verbringen. Außerdem spielen wir ja alle irgendwie fiktionalisierte Versionen unserer selbst. Oder zumindest Frauen, die uns nicht komplett fern sind. Und dass wir dieses Mal in Rom drehten, machte die Sache natürlich noch angenehmer.

Früher hieß es, als Frau über 40 habe man in Hollywood ausgedient, heute ist eine Geschichte über vier Freundinnen in ihren Siebzigern so erfolgreich, dass sie eine Fortsetzung bekommt. Hat sich die Filmbranche wirklich verändert?

Sie hat realisiert, dass ältere Frauen die am schnellsten wachsende Zielgruppe sind. Offenkundig hat man verstanden, dass sich Geld verdienen lässt, wenn man gute Filme mit und für uns dreht. Wofür ich ex­trem dankbar bin. Schließlich hätte ich mir nie erträumen lassen, in meinem Alter noch Hauptrollen in echten Kassenerfolgen spielen zu können.

„Book Club: Ein neues Kapitel“ bricht auch mit dem Tabu, Frauen in diesem Alter nicht mehr als sexuelle Wesen darzustellen. Sind die Zeiten also vorbei, wo als Rollenprofile nur „nette Oma“ und „schräge Alte“ zur Verfügung standen?

Ganz langsam tut sich da ein bisschen etwas, habe ich den Eindruck. Tatsächlich sieht man inzwischen häufiger mal ältere Frauen in romantischen oder gar sexuellen Kontexten. Und sogar mal nackt, wenn ich an Emma Thompson in „Meine Stunden mit Leo“ denke, in dem sie einen Sexarbeiter engagiert, um endlich mal einen Orgasmus zu haben. Ein großartiger Film, wie es ihn vor einigen Jahren nicht gegeben hätte.

So dezidiert politisch wie die Filme, die Sie etwa in den Siebzigerjahren drehten, ist das Kino heutzutage nicht mehr. Bedauern Sie das?

Ich würde eigentlich nicht sagen, dass keine Geschichten mit politischer Gesinnung mehr erzählt werden. Aber Sie haben schon recht: Auf der Leinwand sieht man sie nicht mehr unbedingt. Eher im Fern­sehen oder Streaming. Für mich ist die einschneidendste Veränderung im Vergleich zu den Siebzigerjahren die Art und Weise, wie im Film erzählt wurde. Die Produktionen waren kleiner, mehr auf die Figuren konzentriert. Und die Regisseure ließen auch mal Stille zu, solche kleinen Momente zwischen Menschen, in denen nichts gesagt wird. Wie im echten Leben eben. Doch so ist das nun einmal. Jede Dekade hat ihre Trends, und zurzeit sind nun mal große Blockbuster-Franchises angesagt.

Sie sind im Dezember 85 Jahre alt geworden und müssen niemandem mehr etwas beweisen. Was lässt Sie trotzdem weiter vor die Kamera treten?

Es ist einfach eine sehr große Freude, sich immer wieder aufs Neue der Herausforderung zu stellen, in eine andere Figur und deren Leben zu schlüpfen. Herauszufinden, wer diese Person ist und was sie ausmacht, zu recherchieren und sich in sie einzufühlen – das ist für mich bis heute der großartigste Aspekt an diesem Beruf. Abgesehen davon ist es ja nicht so, dass unsereins nicht auch noch Rechnungen zu bezahlen und Familien zu unterstützen hätte. Aber ich habe auch trotz meines Alters einfach Lust darauf, vor neuen Herausforderungen zu stehen, Dinge zu tun, die ich noch nie gemacht habe, und mitunter auch eingeschüchtert von einer Aufgabe zu sein. Dann liefere ich nämlich meistens meine beste Arbeit ab. Ich kenne natürlich auch alte Hasen, die ihre Rollen einfach nur routiniert abspulen, aber das wäre mir zu langweilig.

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre lange Karriere: Welche Ihrer Rollen war denn die größte Herausforderung?

Nicht Vivian in „Book Club“ natürlich. Die war zugegebenermaßen keine allzu große Herausforderung, sondern einfach eine Rolle, die mir viel Spaß gemacht hat. Schon weil ich herausfinden wollte, wie jemand tickt, der nur nachmittags Sex haben möchte und überhaupt eigentlich niemanden wirklich an sich heranlässt. Meine schwierigste Rolle war aber die, die ich in den Achtzigerjahren in einem Fernsehfilm namens „The Dollmaker“ spielte. Die Frau, die ich darin verkörperte, war das, was wir in den USA einen Hillbilly nennen, eine Hinterwäldlerin aus den Bergen in Tennessee, die weder lesen noch schreiben konnte. Eine sehr einfache Frau, die weiter weg von mir selbst war als jede andere meiner Rollen. Und gerade des­wegen war sie meine vielleicht liebste und am meisten herausfordernde.

Würden Sie heute jungen Menschen noch raten, den Beruf der Schauspielerin zu ergreifen?

Auf jeden Fall würde ich ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg geben. Man sollte beispielsweise nicht diesen Weg einschlagen, wenn es einem nur darum geht, Filmstar zu werden. Denn erstens ist die Wahrscheinlichkeit, dass man berühmt wird, eher gering, und zweitens muss man diesen Beruf lieben, wenn man auf Dauer am Ball bleiben will. Denn das ist ein ziemlich hartes Business, in das man sich da begibt. Der Job kann an den Nerven zehren und auch die Seele belasten, denn man erfährt immer wieder Zurückweisung und Kritik. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen, egal mit wie viel Wucht. Und man muss verdammt hart arbeiten, nicht nur, was das Textlernen angeht, sondern auch an sich selbst. Aber abraten würde ich niemandem von der Schauspielerei. Denn im Idealfall ist sie erfüllend wie wenig anderes im Leben.