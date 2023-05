Aktualisiert am

Jane Fonda dreht mit 85 Jahren immer noch Filme, in dieser Woche startet „Book Club 2 - Ein neues Kapitel“. Im Interview spricht sie über die schwierigste Rolle ihres Lebens, Frauenfreundschaften und neue Rollen für ältere Frauen.

Frau Fonda, im Podcast Ihrer Kollegin Julia Louis-Dreyfus gaben Sie kürzlich zu Protokoll, dass Frauenfreundschaften in Ihrem Leben lange keine Rolle spielten, weil Ihnen von früh auf vorgelebt wurde, den Männern in Ihrem Leben gefallen zu wollen. Welchen Stellenwert haben Ihre Freundinnen heute?

So spät ich den Wert von Frauenfreundschaften schätzen gelernt habe, so groß ist der Raum, den sie heute in meinem Leben einnehmen. Sie bedeuten für mich auch: Überleben! Denn ich lerne von meinen Freundinnen, sie inspirieren mich bei jedem Treffen und dienen mir als Mentorinnen. Die meisten von ihnen sind jünger als ich, mutiger und strategischer.