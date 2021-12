Winifred Chiocchia-Kriese: „Dieses Foto eines Impftermins in einem Club im Bahnhofsviertel von Frankfurt zeigt einen meisterhaften Umgang mit Kontrasten, der es einzigartig macht.Wonge Bergmann erzeugt eine angenehme Balance zwischen Licht und Schatten, die den Protagonisten eine ungewohnte Intimität verleiht und so auch die Handlung selbst in ein unerwartetes Licht rückt. Eine Reportage, die von Hoffnung, Forschung und Fortschritt erzählt – und an die Virtuosität eines Gemäldes von Caravaggio denken lässt.“