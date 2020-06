Streit um Geschlechtsidentität : J.K. Rowling kritisiert abermals Transmenschen

Die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling hat in einer Reihe von Tweets abermals Transgender-Menschen und ihre Geschlechtsidentität kritisiert. „Wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, gibt es auch keine homosexuelle Zuneigung“, schrieb die Schriftstellerin am Samstagabend auf Twitter. „Wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, löscht das die Realität von Frauen weltweit aus“. Rowling schrieb, sie kenne und respektiere Transmenschen. Stelle man aber das Konzept des biologischen Geschlechts infrage, führe dies dazu, dass viele nicht mehr „bedeutsam“ über das Leben von Männern und Frauen diskutieren könnte. Es sei kein Hass, die Wahrheit zu sagen, so Rowling.

Transmenschen identifizieren sich meist mit dem anderen Geschlecht. Eine Transfrau ist etwa mit männlichen Geschlechtsorganen geboren, sieht sich aber dennoch als Frau. In der Forschung spricht man von einem Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht, erkennbar an den biologischen Geschlechtsorganen, und dem sozialen Geschlecht, welches durch Rollenerwartungen in der Gesellschaft konstruiert ist. Viele Feministinnen schließen sich dieser Unterscheidung an und betonen die Bedeutung des sozialen Geschlechts.

Mit Tweets dieser Art solidarisiert sich J.K. Rowling abermals mit Feministinnen, die ausschließlich das biologische Geschlecht als „wahres“ Geschlecht ansehen und Transfrauen nicht als „richtige“ Frauen in ihrer Bewegung akzeptieren. Anhängerinnen dieses transfeindlichen Feminismus werden von Kritikern auch als „TERFS“ bezeichnet – „Trans Exclusive Radical Feminists“.

„Frauenhass ist zeitlos“

Rowling verurteilte diese und andere Bezeichnung in ihren Tweets vom Samstagabend. „Zeiten ändern sich. Frauenhass ist zeitlos“, warf sie ihren Kritikern vor. Sie „liebe“ Transmenschen und habe in den „vergangenen drei Jahren Bücher, Blogs und wissenschaftliche Artikel von Trans-Autoren“ gelesen. „Nur weil jemand anders denkt, sollte man nicht davon ausgehen, dass er sich nicht auskenne“, so Rowling.

Mit ihren Statements löste Rowling eine Welle der Entrüstung aus. Die amerikanische Schauspielerin Mara Wilson antwortete Rowling mit den Worten„ Ich versichere dir, sie lieben dich nicht zurück“. Der britische TV-Journalist Scott Bryan schrieb: „Bitte sprich mit queeren Menschen. Bitte.“ „Queer“ bezeichnet all jene Menschen, die nicht der heteronormativen Geschlechtsnorm entsprechen. Andere Nutzerinnen und Nutzer stimmten Rowling dagegen in ihren Ansichten zu.

Bereits im vergangenen Dezember hatte sich J.K. Rowling auf Twitter solidarisch mit der Wissenschaftlerin Maya Forstater gezeigt, die sich in sozialen Netzwerken wiederholt transphob geäußert hatte und der deshalb gekündigt wurde. Viele von Rowlings Fans, die oftmals zu der marginalisierten Gruppe gehören, die die Autorin in ihren Tweets verurteilt, hatten sich von ihren Äußerungen schwer betroffen gezeigt.