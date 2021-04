Eremit muss Insel verlassen : Arrivederci, Budelli!

Mauro Morandi ist nicht ganz untröstlich. Zwar muss er nach 32 Jahren seine geliebte Insel Budelli im pittoresken Archipel von La Maddalena im Norden Sardiniens verlassen. Aber wenn er nach gut drei Jahrzehnten Einsiedlerleben auf der gerade einmal 1,6 Quadratkilometer großen Insel wieder in eine Mietwohnung auf der Hauptinsel La Maddalena zieht, ist er immerhin seiner Freundin C. näher. Mit ihr hatte sich Morandi in den vergangenen Jahren vornehmlich über das Mobiltelefon ausgetauscht. Aber freiwillig geht er nicht von „seiner“ Insel.

Das Lebensabenteuer Morandis begann 1989, als er sich mit Freunden auf einem Katamaran in Richtung Pazifik und Polynesien aufgemacht hatte. Schon im Norden Sardiniens gab es technische Probleme mit dem Schiff. Statt diese gemeinsam mit seinen Freunden zu beheben, entschied sich Mauro Morandi kurzerhand, auf dem kleinen Eiland mit dem berühmten rosafarbenen Sandstrand zu bleiben. Es ergab sich, dass das Amt des Inselwächters zu jener Zeit frei wurde, und Morandi griff zu.

Kein Kampf mit den Behörden

Er richtete sich einen militärischen Unterstand, der im Zweiten Weltkrieg errichtet worden war, zum Wohnen her. Bei den fortgesetzten Umbauten holte er die erforderlichen Genehmigungen eher nicht ein. Das war kein Problem, solange die Insel einem Privatunternehmen gehörte. Die Schwierigkeiten begannen, als die Insel in den Besitz der staatlichen Behörde für die italienischen Naturparks überging.

Die Behörde schickte Aufforderungen, die nicht genehmigten Anbauten wieder abzureißen. Doch Morandi widersetzte sich. Und mobilisierte über die sozialen Medien Unterstützung auf La Maddalena, auf Sardinien und in ganz Italien. Am Ende mochte er die zähen Auseinandersetzungen mit den Behörden jedoch nicht mehr durchstehen – und erklärte sich bereit, die Insel bis Ende April zu verlassen. Für den ewigen Kampf mit den Behörden sei er nun zu alt, sagte Morandi einer Lokalzeitung. Auf der Hauptinsel La Maddalena werde er sich gleich gegen das Coronavirus impfen lassen. Auf Budelli war das nicht nötig.

Auf der Insel sollen nach dem Abzug des Eremiten nun Modernisierungsarbeiten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bauvorschriften vorgenommen werden. Dort soll nach Morandis Worten außerdem ein Forschungszentrum entstehen.

Alleine lebt es sich am besten

Morandi kommt ursprünglich aus Modena in der norditalienischen Region Emilia-Romagna. Dort hatte er bis zu seiner Frühverrentung als Sportlehrer gearbeitet, und dort leben bis heute seine Kinder. Seinen Beinamen „Robinson Crusoe von Budelli“ nach dem Roman von Daniel Defoe über einen Seemann, der als Schiffbrüchiger auf einer Insel lande, fand Morandi nicht passend. „Robinson Crusoe träumte davon, von seiner einsamen Insel in die Gesellschaft zurückzukehren“, erzählte Morandi einer Lokalzeitung: „Ich nicht.“

Auf der Hauptinsel La Maddalena will er in der Peripherie leben, nicht im Zentrum. Er brauche die Nähe zur Natur. Und auch wenn er sich auf seine Freundin freut: Allein, so Morandi, könne er am besten leben.