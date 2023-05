Deutsche Pizzabäcker in Italien : The German Job

Ein Münchner Ehepaar wanderte vor 23 Jahren nach Italien aus – heute verkaufen sie Pizza an Einheimische. Sogar an Sauerkraut haben sich die Italiener offenbar gewöhnt.

Es könnte einem ein wenig Spanisch vorkommen, dass Amerikaner über Deutsche in Italien berichten. CNN Travel hat im ligurischen Niemandsland ein Münchner Ehepaar ausfindig gemacht, das dorthin auswanderte und nun eine Pizzeria betreibt.

Vor Jahrzehnten „verliebten“ sich Thomas Hartke und Irene Horbrand in Italien, immer wieder besuchten sie das Dorf Airole in Ligurien. Dann, vor 23 Jahren, kehrten sie Deutschland endgültig den Rücken zu. Seit 2016 verkaufen sie Pizza in ihrem Restaurant A Teira („Die Erde“ im Ligurischen). 450 Menschen leben in Airole, davon seien 150 Ausländer, schreibt CNN.

Herr Hartke bedient, seine Frau backt bis zu 60 Pizzen am Abend. Gerade einmal zehn Tische bietet das Restaurant, 50 Personen finden hier Platz.

„Auch Einheimische kommen hierher“

Die größte Herausforderung war, dass ihnen die Pizza so gut gelingt, dass sie von Einheimischen akzeptiert würde. „Wir wussten, dass es nicht einfach sein würde, den Italienern Pizza zu servieren. Sie ist ein so unantastbares, heiliges Essen, aber wir hatten nie Angst, es zu versuchen, und unser Mut wurde belohnt“, sagt Hartke. „Die Kunden wissen unsere Pizzen wirklich zu schätzen. Auch Einheimische kommen hierher.“

Als Hommage an ihre Herkunft belegt Irene Horbrand die Pizzen auch mit Sauerkraut, Würstchen und Kalbshaxe. Am beliebtesten aber sei Pizza mit Lachs, lernen wir von CNN. Eine der Pizzen heiße Pizza Thomas (einfache Tomatensauce, Kapern, Thunfisch und Schinken, aber ohne Mozzarella, da ihr Mann Thomas kein Mozzarella mag). Etwas unorthodox: In Italien werden Fisch und Fleisch eher selten zusammen gegessen. Nicht so in Airole.

In dem Ort, gut eine Autostunde von der ligurischen Küste entfernt, ist das Restaurant der deutschen Auswanderer anscheinend zum „Place to be“ geworden. Im Frühling und Sommer muss man früh buchen, im Winter hat außer der Pizzeria der Münchner nur ein Restaurant geöffnet, das regionale Küche anbietet – nicht aber Pizza. Einzig im Sommer wird eine Taverne zum Konkurrenten und verkauft Pizza zum Mitnehmen.

Irene Horbrand sagte CNN: „Ich liebe es einfach, den Teig selbst zu kneten und ihn mit frischen Lebensmitteln zu dekorieren, die ich täglich verzehre. Ich verwende nie Zutaten aus dem Kühlschrank.“ Bei CNN kann man am Ende sogar noch etwas Deutsch lernen: „Sehr gut“. Wir sagen: Buon appetito!