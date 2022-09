Explodierende Stromkosten : Italiens Gastwirte hängen Stromrechnungen ins Schaufenster

Auch in Italien bangen viele Menschen wegen der steigenden Strom- und Gaskosten. Mit Stromrechnungen in Schaufenstern machen sie auf ihr Leid aufmerksam. Weitere Hilfe vom Staat ist gefragt – doch ob die kommt, steht dahin.

In Rom: Mit Aushängen am Eingang werden die Kunden und die Öffentlichkeit auf den ruinösen Anstieg der Energiepreise aufmerksam gemacht. Bild: Picture Alliance

Ferdinando Fabiano aus Neapel hat wegen der Energiekrise die Notbremse ziehen müssen: Der Unternehmer schließt zwei der fünf von ihm betriebenen Supermarktfilialen. In einem Brandbrief an die Lokalzeitung „Il Mattino“ schildert Fabiano seine aussichtslose Lage und entschuldigt sich bei den Angestellten, die er entlassen musste. Vor einem Jahr beliefen sich die Kosten für Energie zwischen 2300 Euro für die kleinste und 7500 Euro für die größte seiner Filialen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Heute sind 14.500 beziehungsweise 22.500 Euro fällig. Die erhöhten Kosten kann Fabiano nicht an die von der hohen Inflation ohnedies betroffenen Kunden weitergeben, denn die Supermarktketten MD und Todis legen die Preise in den von Fabiano betriebenen Franchisefilialen fest. Aus dieser „unternehmerischen Sackgasse“ gebe es keinen Ausweg, klagt der 59 Jahre alte Geschäftsmann.

Wie Fabiano geht es Zehntausenden kleinen und mittleren Unternehmen in Italien. Nach Angaben des Verbandes für selbständige Geschäftsleute Confesercenti stehen 120.000 Betriebe mit 370.000 Arbeitsplätzen wegen der explodierenden Energiepreise vor dem Aus, sollten sie nicht sofort Hilfe bekommen. Nach Schätzungen des Verbands wird etwa das Gaststättengewerbe in den nächsten zwölf Monaten fast zwei Milliarden Euro mehr für Energie und Gas ausgeben als in den vorangegangenen zwölf Monaten. „Die Rechnungen, die wir im Juni und Juli erhalten haben, weisen Steigerungen von bis zu 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf.

Ein Schlag, der allein rund 30.000 Gastronomiebetriebe in den Ruin treiben könnte“, warnt der Verband. Deshalb haben Confesercenti und andere Verbände die Initiative „Bollette in Vetrina“ (Stromrechnungen ins Schaufenster) gestartet: Mit Aushängen am Eingang werden die Kunden und die Öffentlichkeit auf den ruinösen Anstieg der Energiepreise aufmerksam gemacht.

Wird weitere Hilfe vom Staat kommen?

Bei Kleinunternehmen im Lebensmittelsektor, wo 271.000 Beschäftigte in rund 70.000 Handwerksbetrieben tätig sind, schlagen die erhöhten Strom- und Gasrechnungen in den vergangenen zwölf Monaten mit 1,2 Milliarden Euro zu Buche. Vor allem bei den 17.500 Eissalons und Konditoreien sind die Rechnungen im letzten Jahr um durchschnittlich 300 bis 350 Prozent gestiegen.

Das Szenario, das sich zwischen diesem Herbst und dem ersten Halbjahr 2023 abzeichne, sei „dramatisch“, warnen die Verbände. Ob weitere Hilfe vom Staat kommt und ob sie rechtzeitig kommt, steht dahin. Mit der Verfügung, die seit Oktober 2021 erzielten Übergewinne von Energieunternehmen mit zusätzlich 25 Prozent zu besteuern, wollte die Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi zehn Milliarden Euro zusätzlich einnehmen – die dann mittels eines weiteren Hilfsdekrets an notleidende Familien und Kleinunternehmer hätten verteilt werden sollen.

Bisher ist aber kaum eine Milliarde Euro zusätzlich beim Fiskus eingegangen. Denn die meisten der rund 11.000 Unternehmen des Energiesektors haben die ihnen aufgebrummte Übergewinnsteuer einfach nicht bezahlt – und stattdessen gegen die Verfügung geklagt. Das zuständige Verwaltungsgericht wird am 8. November über die Rechtmäßigkeit der Zusatzsteuer entscheiden. Letztlich wird sich wohl das Verfassungsgericht mit der Causa befassen müssen.

„Bollette in Vetrina“ wie Pilze aus dem Boden

Derweil schießen die „Bollette in Vetrina“ wie die Pilze aus dem Boden. Und die Regierung Draghi macht sich auf die Suche nach weiteren 20 bis 30 Milliarden Euro für bedürftige Familien und vom Konkurs bedrohte Unternehmen. Zusätzlich zu den 45 Milliarden Euro, die für die bisherigen Hilfspakete aus der Staatskasse bereits geflossen sind. Außerdem will Italien Strom sparen und im Winter weniger heizen. Während der Heizperiode von Oktober an werden die Heizkörper in Italien am Tag eine Stunde weniger eingeschaltet bleiben, die Temperatur in öffentlichen Gebäuden und auch in Privatwohnungen soll um ein Grad gesenkt werden.

Mehr zum Thema 1/

Im wärmeren Süden des Landes könnten die Heizkörper auch zwei Stunden weniger eingeschaltet sein. Städte und Gemeinden sollen Wahrzeichen und wichtige Gebäude nicht mehr anstrahlen und die öffentliche Beleuchtung einschränken. Diese und weitere Sparmaßnahmen sollen in dieser Woche im Rahmen eines Hilfspakets zur Abfederung der Energiepreisexplosion und der Inflation vorgestellt werden.