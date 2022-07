Vorwürfe gegen Tiktok-Agentur : Eine ganz normale Künstleragentur – oder eine Sekte?

Aktualisiert am

Bekümmert: Melanie Wilking und ihre Eltern wenden sich im Februar an die Öffentlichkeit. Bild: TikTok

Gerüchte gab es in Hollywood schon länger. Hinter vor­gehaltener Hand berichteten ­Choreographen und Tänzer immer wieder von einer Künstler­agentur, die Tiktok-Stars und Influencer der Szene nicht nur in geschäftlichen Dingen vertrat. Das Unternehmen 7M Films, hieß es, sei eng mit der Glaubensgemeinschaft Shekinah verbunden – und zwinge seinen Zöglingen einen Lebensstil auf, der an eine Sekte erinnere.

Manipulation, Unterdrückung, Bewusstseinskontrolle

Schon 2009 waren erste Vorwürfe gegen Shekinah und ihren Pastor Robert Shinn laut geworden. Damals warf die Geschäftsfrau Lydia Chung dem früheren Mediziner in einer Klage vor, sie durch Manipulation, Unterdrückung und Bewusstseinskontrolle um fast vier ­Millionen Dollar betrogen zu haben. Da Chung nicht beweisen konnte, dass sie Shinn und der Glaubensgemeinschaft das Geld nicht aus freien Stücken überlassen hatte, verlor sie den Prozess.