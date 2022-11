Proteste in Iran : Iranische Basketballerinnen nehmen Hijab ab

Es gibt unzählige Arten von Mut, und in Iran treten sie gerade alle zutage. Da werden kurdische Lieder gesungen, da wehen Haare im Wind, da wird getanzt – und da wird auf der anderen, feigen Seite verschleppt, gefoltert und getötet. Doch die Protestaktionen reißen nicht ab. Seit Sonntagabend geistert ein Bild durch die sozialen Medien: ein Basketballteam, 13 junge Frauen und Mädchen, in roten Trikots, mit Pferdeschwänzen oder Flechtfrisuren. In ihrer Mitte drei Trainerinnen, sie tragen schwarz. Kein ungewöhnlicher Anblick – doch es handelt sich um ein Frauenteam aus Iran. Und üblicherweise tragen Basketballerinnen in Iran Hijab, das ist für sie sogar bei ausländischen Turnieren und Spielen Vorschrift.

„Bringen Sie Ihrer Tochter bei, dass Dinge wie Geschlechterrollen nichts als Unsinn sind“, schrieb die Trainerin Farzaneh Jamami, die das Bild gepostet hat. „Bringen Sie Ihnen bei, dass sie wertvoll und unersetzlich sind.“ Leuten, die etwas anderes behaupteten, solle man nicht glauben. Jamami endet mit einer Botschaft, die Eltern ihren Töchtern mitgeben sollten: „Versteck dich nicht. Steh auf, halte deinen Kopf hoch und zeig ihnen, was du kannst! Sag ihnen, dass du mächtig und fähig bist, dass du eine Frau der Freiheit bist.“

Der Account von Jamami, die mehr als 16 000 Follower hat, ist inzwischen privat gestellt, Bild und Bildunterschrift sind für Follower aber noch sichtbar. Der Basketballverein Canco Canada, bei dem das abgebildete Team von Jamami trainiert wird, postete eine Stunde nach der Trainerin ein Bild der Mannschaft – mit Hijab. Das zuvor gezeigte Bild sei „privat“, das offizielle Spiel im Anschluss habe mit Hijab stattgefunden. Der Verein respektiere „persönliche Meinungen“ seiner Mitglieder, diese spiegelten aber nicht unbedingt die Ansichten und Politik des Vereins wider. Man werde aber weiter den Frauensport unterstützen.

Das von Jamami veröffentlichte Bild könnte nicht nur für die drei Trainerinnen, sondern sogar für ihre noch sehr jungen Spielerinnen gefährlich werden. Unter Jamamis Post sammeln sich derweil Tausende Kommentare der Solidarität und des Zuspruchs. „Ihr seid großartig“, steht da etwa, auf Persisch, „Dein Mut ist eine Lehre für alle Iraner“, oder: „Danke, dass Sie unseren Mädchen die Freiheit beibringen.“