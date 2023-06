Aktualisiert am

Sie hatte auf der Berlinale einen Silbernen Bären gewonnen. Nun wollte die Schauspielerin in Iran einen Schönheitssalon eröffnen, doch die Behörden haben ihn direkt wieder geschlossen.

Iranische Behörden haben den frisch eröffneten Schönheitssalon der preisgekrönten Schauspielerin Sareh Bayat geschlossen. Wie iranische Medien am Montag berichteten, erfolgte die Sperrung wegen „unpassender Umstände“ bei der Eröffnungszeremonie.

Vor wenigen Tagen hatte die berühmte iranische Schauspielerin ihren Laden feierlich eröffnet. Dabei ignorierten mehrere Gäste die Pflicht zum Tragen eines Kopftuches, wie Videos in den sozialen Medien zeigten.

In den vergangenen Monaten versiegelten die Behörden zahlreiche Geschäfte, Restaurants und auch Einkaufspassagen nach Verstößen gegen die islamische Kleidungspflicht. Bei vielen Iranerinnen ist der Verzicht auf ein Kopftuch zu einem Symbol des Widerstands gegen die Regierung geworden. Viele Schauspielerinnen solidarisierten sich mit der Frauenbewegung.

Die 1979 in Teheran geborene Sareh Bayat ist eine international bekannte iranische Schauspielerin, die regelmäßig auch die europäischen Filmfestivals in Berlin und Cannes besuchte. Sie hatte 2011 in Asghar Farhadis Film „Nader und Simin – Eine Trennung“ eine Hauptrolle gespielt und war dafür auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet worden.