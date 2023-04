Aktualisiert am

Ally ist ausgebildete Therapiehündin. Einmal pro Woche begleitet sie den Unterricht der Erst- und Zweitklässler in Senftenberg. Bild: Franziska Pröll

Wird mein Kind in der Schule nicht wahrgenommen? Das fragen sich viele Eltern von leisen Kindern. An einer Grundschule in Brandenburg hat die Lehrerin sie im Blick – und die Schulhündin.