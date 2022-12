Interview mit Greta Gerwig : „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt“

Greta Gerwig, Ihre Achtzigerjahre-Dauerwelle in „Weißes Rauschen“ ist ziemlich eindrucksvoll. Hatten Sie Spaß an dieser Professorengattin Babette?

An der Figur an sich? Da bin ich nicht sicher, ob Spaß das richtige Wort ist. Aber die Perücke hat mir viel Freude bereitet. Sie fühlte sich so echt an, dass ich sofort ein anderer Mensch war, wenn ich sie trug. Das war immer der Moment, an dem ich wusste, wer sie ist und dass es mir gelingen kann, sie wahrhaftig zu verkörpern.

Zuletzt waren Sie 2016 auf der Leinwand zu sehen, danach waren Sie nur noch als Regisseurin tätig. Ist die Rückkehr zur Schauspielerei nun ein Gefallen für Ihren Lebensgefährten Noah Baumbach?

Zunächst einmal interessierte mich einfach der Stoff und damit auch konkret diese Rolle. Als Noah überlegte, Don DeLillos Roman „Weißes Rauschen“ zu adaptieren, und ihn noch einmal las, bat er mich, ihn ebenfalls zu lesen. Als ich das Buch das erste Mal gelesen hatte, war ich noch ziemlich jung, wahrscheinlich 19 Jahre alt. Ich hatte es also ewig nicht in der Hand gehabt, aber ich erinnerte mich lustigerweise noch sehr genau an viele der Sätze. So brillant, so wild, so voller düsterer Komik. Beim Wiederlesen blieb ich immer wieder an Babette hängen, einfach weil ich sofort wusste, was diese Frau ausmacht. Also sagte ich Noah, dass ich sie gerne spielen würde. Und war sehr froh, dass er Ja gesagt hat. Wobei ich es natürlich auch akzeptiert hätte, wenn er die Idee nicht so gut gefunden hätte.

Haben Sie die Arbeit vor der Kamera vermisst?

Ehrlich gesagt war ich so beschäftigt, dass ich eigentlich kaum Zeit hatte, irgendetwas zu vermissen. Aber tief in mir vielleicht eben doch, ganz egal, wie viel ich zu tun hatte. Die Schauspielerei war schließlich mein Eintrittspunkt in diese Welt des Geschichtenerzählens. Ich liebe nichts mehr als die Arbeit beim Film und beim Theater, und da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen ist nun einmal am einfachsten über die Schauspielerei. Definitiv nicht als Autorin, denn was man als Fünfzehnjährige schreibt, ist mit ziemlicher Sicherheit Mist. Außer man ist Rilke, was ich natürlich nicht war. Ich realisierte jedenfalls schon als Jugendliche, dass ich zwar nicht Texte schreiben kann wie Tennessee Williams oder Shakespeare, aber sie mir gut einprägen kann. So fühlte ich zum ersten Mal, dass ich etwas gefunden hatte, was ich wirklich liebe. Und bis heute kommt dieses Gefühl in mir auf, wenn ich in eine Rolle schlüpfe.

Haben Ihre Regie-Erfahrungen Ihre Arbeit vor der Kamera verändert? Oder eher andersherum?

Letzteres auf jeden Fall. Die Rolle in „Weißes Rauschen“ war eine gute Erinnerung daran, wie hart die Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten und wozu sie in der Lage sind. Das sollte man sich als Regisseurin immer mal wieder vor Augen führen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich als Schauspielerin ganz im Dienst des Regisseurs stehe. Ich arbeite zwar gerne auf Augenhöhe, aber habe kein Problem damit, die Kontrolle abzugeben.

In der Arbeit mit Noah Baumbach ist doch aber der Austausch sicherlich besonders intensiv, oder?