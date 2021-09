Interview mit Charles Schumann : „Ich wollte den Gästen nie zu nahe kommen“

Herr Schumann, Sie stammen von einem Bauernhof. Haben Sie mal überlegt, den zu übernehmen?

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Nicht eine Minute. Es war von vornherein klar, dass ihn nicht der Älteste übernehmen würde, sondern der, der interessiert war – und ich war überhaupt nicht interessiert.

Gibt es den Hof noch?

Ja. Den betreibt eine Tochter meines Bruders.

Kommen Sie da noch ab und zu hin?

So gut wie nie. Ich hatte kein gutes Verhältnis zu zu Hause. Das ist eine andere Welt. Die deprimiert mich. Das zu sagen ist nicht nett, ich weiß. Aber ich könnte dort nicht leben, auf dem Land. Vielleicht am Chiemsee, aber auch nur, weil da der See ist. Prien am Chiemsee ohne See wäre schrecklich.