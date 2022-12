Interview mit Mia Hansen-Løve : „Es war kathartisch, diesen Film zu drehen“

Mia Hansen-Løve verarbeitet in ihrem neuen Drama „An einem schönen Morgen“ den eigenen Schmerz. Nur die Freude an der Arbeit kompensiert den Stress bei den Dreharbeiten, erzählt sie im Gespräch.

Mia Hansen-Løve zählt zu den faszinierendsten Filmemachern Frankreichs. Sie paart inszenatorische Souveränität mit vermeintlicher Leichtigkeit. Die Filme der Einundvierzigjährigen, zuletzt „Bergman Island“ oder zuvor „Alles, was kommt“ („L’Avenir“), sind von sanfter Entschlossenheit. Im Drama „An einem schönen Morgen“, das jetzt im Kino zu sehen ist, spielt Léa Seydoux die Hauptrolle als alleinerziehende Mutter, die mit der Alzheimer-Erkrankung des Vaters und amourösen Katastrophen umzugehen hat. In Cannes wurde die Regisseurin in der Sektion „Quinzaine des Réalisateurs“ mit dem Preis für den besten europäischen Film ausgezeichnet.

Frau Hansen-Løve, Ihre Filme sind mitunter autobiographisch. Wie sehr trifft das bei „An einem schönen Morgen“ zu?

Es stimmt, dass alle meine Filme sehr persönlich sind. Aber einige sind autobiographischer als andere. Dieser Film ist autobiographisch und persönlich, weil er durch die Alzheimer-Erkrankung und den Tod meines Vaters initiiert wurde.

Kostet es Mut, so persönlich zu sein? Wird der Schmerz durch die Wiederbeschäftigung nicht noch tiefer?

Nein, das glaube ich nicht. Für mich war es kathartisch, diesen Film zu drehen. Auch wenn ich in dieselben Krankenhäuser und sogar in dieselben Zimmer zurückge­gangen bin, in denen mein Vater lag, ja.

Dieselben Zimmer? Gehen Sie so weit?

Das war in dem Moment überwältigend, aber am Ende war es wie eine Pilgerreise. Außerdem: Wenn man die Ereignisse mit Schauspielern durchexerziert, verwandelt man die eigene Erfahrung zu Fiktion. Darin liegt eine Befreiung – dass ich es bin und doch wieder nicht. Es ist meine Geschichte, wenn ich anfange, sie zu schreiben. Sehe ich den Film, ist es eine andere Geschichte. Ich kann mich damit identifizieren, wie mit der Geschichte eines Cousins. Diese Distanz zur eigenen Geschichte zu schaffen, darin liegt für mich das künstlerische Vergnügen.

„Das Erlebte ist der Ausgangspunkt, um in der Freiheit der Fiktion anzukommen“, sagten Sie einmal. Führt das beim Drehen zu emotionalen Momenten?

Wenn ich sage, das Vergnügen ist das Vergnügen der Fiktion, dann bezieht sich das vor allem auf die Arbeit mit den Schauspielern. Wir hatten auch großen Spaß mit Pascal Greggory, der meinen Vater spielt. Einiges, was in Wahrheit sehr schmerzhaft war, wurde sehr komisch, als wir es drehten. Denn: Es ist ein Spiel. Das Drehen ist in gewisser Weise ein Kinderspiel: Wir sind wie Kinder, die so tun als ob. Das ist genau der Kern einer Katharsis. Am Set versuche ich, eine Wahrheit zu finden, und damit ist es mir sehr ernst. Dennoch macht es mir Vergnügen. Das Filmemachen sollte keine Strafe sein, auch wenn ich mich mit schwierigen Dingen auseinandersetze.

Eine zentrale Entscheidung, mit der sich die Hauptfigur plagt, ist das Wegwerfen der Bücher des Vaters. Warum waren ­diese Szenen so wichtig?

Das Auflösen eines Haushalts, einer Existenz, jemanden aus seiner Wohnung zu holen und in ein Krankenhaus oder Heim zu bringen – das ist schmerzhaft. Die ­Frage, was man mit dem Hab und Gut meines Vaters macht, hat auch mich sehr beschäftigt. Wenn man in Paris lebt, wo man kleine Wohnungen hat, und weder reich ist noch ein Landhaus besitzt, dann ist das ein echtes Problem. Ich konnte mir nie vorstellen, dass wir diesen Schatz an Büchern nicht behalten würden. Für mich war diese Bibliothek die Essenz meines Vaters, er war Philosoph, und ich war überrascht von der Brutalität des Lebens, die uns fast dazu brachte, diese Bücher wegzuwerfen. Am Ende brachte ich sie doch noch irgendwo unter.

Sie wirken noch immer schockiert.

Die Geschwindigkeit, mit der alles verschwand, die Wohnung, die Gegenstände, hat mich schockiert. Ich habe mich davon immer noch nicht erholt. Der Film war für mich ein Weg, damit fertig zu werden. Mich interessiert die Frage, was vom ­Menschen übrig bleibt, und ob es eine ­spirituelle Kommunikation gibt, die von den Gegenständen ausgehen kann.

Und, wie lautet Ihre Antwort?