Kristen Stewart im Interview : „Ich kenne das Gefühl, ständig angesehen zu werden“

„Es muss mich nicht jeder mögen, das ist schon in Ordnung“, sagt Kristen Stewart. Mit ihrer Rolle in „Spencer“ begeistert sie viele. Bild: The NewYorkTimes/Redux/laif

Egal, wen sie spielt, ein Gespräch mit Kristen Stewart ist immer wieder eine spezielle Herausforderung. Obwohl die Einunddreißigjährige inzwischen auf dreiundzwanzig Jahre im Filmgeschäft zurückblickt, in denen sie Hunderte von Interviews gegeben hat, scheint sie bei jeder Promotion-Tour wieder bei null anzufangen. Andere Kollegen entwickeln sich im Laufe der Karriere zu routinierten Plauderern. Stewart wird von ihrem Betreuerteam wie eine erst vor Kurzem gelandete Außerirdische in das Interviewzimmer in einem Londoner Luxushotel begleitet, wo sie sich auf die Situation und ihr Gegenüber einstellen muss. Ihre häufig sprunghaften Gedanken versucht sie spontan zu Antworten zu sortieren, die sie mit intensiven Blicken untermalt. Von Routine keine Spur. Dieses Unkonfektionierte wirkt gleichermaßen irritierend und erfrischend.

Nachdem Sie so viel Zeit mit Diana verbracht haben, wie schwierig war es, sie am Ende wieder los- und gehen zu lassen?

Ehrlich gesagt, habe ich immer noch nicht losgelassen. Und es war ein ganz besonderes Erlebnis, jetzt für diese Interviews nach London zurückzukommen. Ich war ja seit den Dreharbeiten nicht mehr hier. Ich habe diesen Ort immer mit anderen Gefühlen verbunden. Jetzt sehe ich diese Stadt mit ganz anderen Augen. An jeder Ecke, in jeder Straße stelle ich mir vor, Diana könnte hier entlanggegangen sein. Und es wird bestimmt Jahre dauern, bis sich daran etwas ändert. Und dann ist da noch das Thema des Films, der psychische Schmerz, unter dem Diana gelitten hat. Dieser Schmerz ist mir wirklich unter die Haut gegangen. Den kann ich nicht so einfach nach drei Tagen wieder ablegen.

War es wirklich nur eine gute oder auch manchmal eine unangenehme Erfahrung, sich diesen Gefühlen auszusetzen?

Sie zu spielen war so schön und einfach die reinste Freude. Der Effekt, den sie auf Menschen hatte, und ihre Kraft sind immer noch präsent. Auch diese Kraft habe ich neben dem Schmerz körperlich aufgenommen. Und auch das ist eine ganz besondere Erfahrung, die mich verändert hat.

Wie haben Sie sich verändert?

Lassen Sie es mich so versuchen: Ich gebe mir Mühe, nett zu anderen Menschen zu sein, sie gut zu behandeln. Dabei versuche ich, nicht zu viel nachzudenken, mich von meinen Instinkten leiten zu lassen und mit Liebe auf die anderen zuzugehen. Ich habe gelernt, dass ich auf diese Weise Menschen für mich einnehmen kann. Eigentlich ist das ja ein grundlegendes Konzept, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Ich glaube daran, andere Menschen so zu behandeln, wie ich gern behandelt werden möchte, und ich bekomme dann das zurück, was ich investiere. Diana hat das aber noch auf einer komplett anderen Ebene praktiziert. Und obwohl der Film in diesem hochemotionalen, traurigen Umfeld angesiedelt ist und ich eine unglückliche Frau spiele, hatte ich bei Dreharbeiten trotzdem noch nie so viel Spaß. Und das hat bei mir Spuren hinterlassen.

Was sind das für Spuren?

Es macht Spaß, auf Menschen zuzugehen und ganz unverfroren ihr Gesicht zu berühren. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich nun ausgerechnet das von ihr übernehmen werde. Es existiert ja diese unsichtbare Barriere zwischen Menschen. Und Diana hatte die Fähigkeit, solche Grenzen zu überschreiten und ihre Emotionen auch auf diese Weise zu zeigen. Und das im Rahmen dieser Rolle zu leben oder wie ein emotionales Kostüm zu tragen, das fühlte sich unglaublich gut an.

Mit welchen Konsequenzen?

Es hat mich irgendwie emotional geöffnet. Ich fühlte mich größer, als ich sie gespielt habe, obwohl sie sich gerade an einem Tiefpunkt befand.