Filmstar Helena Zengel : „Ich bin ein ganz normales Kind“

So ernst wie hier hat Helena Zengel oft auch in ihren Filmen zu schauen Bild: KATRIN STREICHER/The New York Times

Die hügelige Landschaft, vor der Helena Zengel ihrem Gesprächspartner entgegenlacht, ist nur ein Filmbild. Aus New Mexico, wo sie an der Seite von Tom Hanks den Western „Neues aus der Welt“ drehte, ist die Zwölfjährige längst zurückgekehrt, sie ist wieder daheim in Berlin und sitzt wie so viele Altersgefährten nun viel vor dem Computer. Mit dem Unterschied, dass Helena dabei auch Gespräche mit Menschen führt, die sich für ihre Arbeit interessieren, etwa mit Journalisten aus dem In- und Ausland. Eine Nachricht, die ihr noch mehr Aufmerksamkeit beschert, wird sie erst einige Tage nach diesem Interview erreichen: Für ihre Rolle als deutschstämmiges, bei Indianern aufgewachsenes Waisenmädchen, das ein Veteran (Hanks) zu dessen Familie bringen möchte, ist Helena Zengel für den Golden Globe nominiert worden.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Helena, du sitzt heute den ganzen Vormittag am Bildschirm und machst Interviews mit Journalisten. Ist das für dich ein bisschen wie ein Schultag, bei dem du irgendwann auf die Uhr schaust?