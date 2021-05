Interview mit Floristin : „Sehr, sehr viele haben den Muttertag vergessen“

Simone Fay verkauft seit mehr als zwölf Jahren Blumen für jeden Anlass. Am Muttertag ist besonders viel los. Wen zieht es in ihren Laden? Ein Interview.

Simone Fay in ihrem Blumengeschäft in Bad Soden am Taunus Bild: Jacqueline Melcher

Frau Fay, Sie haben schon einige Muttertage als Floristin miterlebt. Wen zieht es an diesem Tag besonders in Ihren Laden?

Zum Muttertag kommen tatsächlich oft die Männer, die Blumen kaufen wollen. Kinder kommen auch, aber dann meistens mit ihren Vätern. Und gekauft wird alles Mögliche: von Schnittblumen über Pflanzen – ganz querbeet.

Konnten Sie beobachten, dass sich das Muttertagsgeschäft seit der Corona-Pandemie auf irgendeine Weise verändert hat?

Beliebt war der Muttertag schon immer. Aber jetzt, mit Corona, ist es ein bisschen mehr geworden, weil die Mütter nicht mehr ausgeführt werden können. Da bekommt die Mutter dann eben einen Strauß – oder einen größeren Strauß.

Verschenken Sie selbst auch etwas zum Muttertag?

Meine Mutter ist schon verstorben, aber vorher hat sie zum Muttertag auch immer Blumen oder eine andere Kleinigkeit von mir bekommen.

Wie viele Kunden kommen denn noch kurzfristig in den Laden, weil sie den Muttertag vergessen haben und schnell noch einen Blumenstrauß brauchen?

Sehr viele. Sehr, sehr viele. In den Laden ist am Samstag noch eine Freundin gekommen, die meinte, sie sei gerade in der Stadt unterwegs gewesen, und hätte sich schon gewundert, warum denn jeder einen Blumenstrauß in der Hand hat. Und dann ist ihr eingefallen – es ist ja Muttertag. Das passiert schon mal.