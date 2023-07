Herr Bach, Sie sind der Vorsitzende des Clubs der Autogrammsammler. Welche Bedeutung haben in Ihren Kreisen Politikerautogramme?

Als ich vor 30 Jahren anfing zu sammeln, war das ein größeres Thema als heute. Aber die Schwierigkeiten waren schon die gleichen. Wir Sammler sind stark ange­trieben von Sympathie für die Leute, ­deren Autogramme wir wollen. Die Sache lebt von Glaubwürdigkeit und einer vermeintlichen Nähe. Politiker sind da weniger populär. Sie kommen zwar nicht mehr ganz so steif rüber wie früher. Aber sie sind immer noch sehr abgeschirmt und haben mit schweren, ernsten Themen zu tun.

Schauspieler, Sportler, Musiker habens da leichter.

Ja. Wenn Ronaldo einem Kind sein Trikot vom WM-Finale schenkt, finden das sofort alle super. Bei einem Politiker hieße es: Der macht das doch nur, weil er was will. Politiker kommen selten in Zusammenhänge, in denen sie sympathisch-privat rüber­kommen. Wobei meine letzten Begegnungen mit Politikern erstaunlicherweise relativ lässig waren.

Wen haben Sie getroffen?

Vergangenes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse habe ich zum Beispiel Jens Spahn getroffen. Den fand ich wahnsinnig sympathisch. Klar, der wollte auch sein Buch verkaufen, aber er kam mir trotzdem relativ gelöst vor und hat dann auch zu ­seinen Sicherheitsleuten gesagt: So, jetzt lasst mal, ich möchte mich mal ein bisschen unterhalten. Ansonsten hab ich da auch Saskia Esken gesehen, Nancy Faeser, Kevin Kühnert . . .

Haben Sie sich von allen ein Autogramm geholt?

Ja.

Dabei sind Politikerautogramme gar nicht Ihr Hauptsammelgebiet.

Ich hab etwa 10.000 Autogramme, und auch wenn ich andere Sammelgebiete ­habe, sind schon ungefähr 600 Politiker dabei.

Haben Sie alle persönlich getroffen?

Eine Mischung aus selbst geholt, per Post angefragt, aber auch getauscht, von Freunden mitgebracht bekommen oder gekauft.

Auf Ebay stehen gerade zwei Autogramme von Franz Josef Strauß für zusammen drei Euro, eines von Herbert Wehner für 1,99 Euro, eines von Alice Weidel für 8,99 Euro. Ein Gorbatschow steht bei 209 Euro, ein Habeck bei 49,95 Euro, ein Olaf Scholz bei 5,99 Euro, ein Helmut Kohl bei 4,29 Euro. Wie erklären Sie ­diese extremen Preisunterschiede?

Grundsätzlich funktioniert das nach den üblichen Gesetzen des Marktes. Punkt eins: Tote geben keine Autogramme mehr. Also Gorbatschow zum Beispiel, da ist klar, dass man den nicht für zehn Euro kriegt, zumal der zu Lebzeiten auch nicht unbedingt leicht zu bekommen war, vor ­allem nicht vor 1990.

Aber Strauß: auch tot, trotzdem billig. Zwei Autogramme für drei Euro!

Schwer zu erklären, wenn man die konkreten Autogramme nicht gesehen hat. Vielleicht war das der Startpreis, und es hatte noch niemand darauf geboten. Kann auch sein, dass Strauß wahnsinnig viele Autogramme gegeben hat und viele auf dem Markt sind.

Wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, wie selten das Motiv ist. Es gibt ja auch bei Politikern vorgedruckte Karten. Die sind bestimmt weniger gesucht als zum Beispiel Autogramme auf echten Fotos.

Das ist richtig. Da wären wir jetzt auch bei einem großen Problem im Politikbereich. Es geht darum, wie mit Autogramm­anfragen umgegangen wird.

Wie denn?

Was mir schon seit vielen Jahren schwere Bauchschmerzen macht, ist, dass teilweise mit Autopen gearbeitet wird.