Arnold Schwarzenegger : „Ich wusste immer, wohin ich wollte“

In „Terminator: Dark Fate“ schlüpft Arnold Schwarzenegger zum fünften Mal in die Rolle des futuristischen Cyborg. Im Gespräch erzählt er von den Dreharbeiten, seiner Herzoperation und seinen Träumen.

Herr Schwarzenegger, wie oft wollen Sie den Terminator noch spielen?

Ich fand es großartig, dass für diesen Film noch einmal das alte Team zusammen gekommen ist. Dazu gehören James Cameron als Drehbuchautor und Produzent, Linda Hamilton und ich. Wir fühlten uns verpflichtet, noch einmal alles zu geben. Gerade James Cameron war von Anfang an sehr enthusiastisch. Er hat Linda und mir das Konzept vorgestellt. Ich habe mich in die Idee verliebt. Und dann schrieb er mit einem Ko-Autoren ein Drehbuch, das ich phantastisch fand.

Sie spielen eine Art großväterlichen Terminator, der eigentlich pensioniert ist. Linda Hamilton hatte die Idee, sich die Haare grauer färben zu lassen. Haben Sie es diesmal auf die „Best Ager“ als Zielgruppe abgesehen?

Man kann es nicht gerade als geniale Idee bezeichnen, wenn man in Lindas Alter eine Rolle mit grauen Haaren spielt. Sie ist jetzt 62 Jahre alt und hat nicht mehr dieselbe Haarfarbe wie früher. Aber wie auch immer. Ich wurde auch schon gefragt, warum der Terminator überhaupt altert. Aber wer alle Filme der Reihe gesehen hat, sollte wissen, dass sein Innenleben aus einem Metall-Skelett besteht. Das altert natürlich nicht, liefert dieselbe Performance. Deswegen ist er so stark wie immer. Aber seine Hülle ist aus menschlichem Fleisch gemacht, und das altert. Oder, wie es im ersten „Terminator“ an einer Stelle heißt: Er schwitzt, und er hat Mundgeruch.

Was gibt es noch Neues zu erzählen?

Ich garantiere Ihnen, es gibt einige Twists und Wendungen in der Geschichte, die die Zuschauer schockieren werden. Und ich glaube, der Terminator ist immer noch ein Thema. Ich trainiere jeden Morgen im „Gold Gym“. Und jeden Tag sprechen mich Leute an, die etwas über die Geschichte und ihre zeitliche Kontinuität wissen wollen. Ich habe den Eindruck, dass sie neugierig sind.

Sollte man sich die ersten beiden Teile noch einmal ansehen, um diesen Film zu verstehen?

Ich habe selbst eine Weile gebraucht, um alle Zusammenhänge zu verstehen. Obwohl ich das Drehbuch hatte, in dem alles erklärt wird. Es kann also nicht schaden. Und am Ende hat alles Sinn. Genau das ist James Camerons Stärke. Niemand kennt den Terminator besser als er. Und er hat aus diesem Film wieder ein Erlebnis für intelligente Zuschauer gemacht.

Sind Sie genervt, wenn Sie auf den Terminator angesprochen werden?

Nein. Außerdem habe ich genaue Instruktionen, was ich sagen darf und was nicht. So funktioniert das mit der Publicity heute. Früher war es viel einfacher, die Pressearbeit für Filme zu machen.

Mehr zum Thema 1/

Warum?

Weil ich in Interviews sagen konnte, was ich wollte. Pressearbeit ist heute derartig anspruchsvoll geworden. Man versucht, jedes noch so kleine Detail vorauszusehen. Aber sehr oft liegt man eben falsch, wenn man einen Film und die Kampagne dazu so plant. Man kann nicht alles voraussehen. Die Filmstudios haben enorme Angst vor Spoilern. Mit jedem Satz, den ich von mir gebe, könnte ich etwas verraten. Das ist Camerons große Sorge. Zu Recht. Das Publikum will ja nicht vorher um die Überraschungen gebracht werden. Da hat das Studio bei „Terminator 5“ tatsächlich einen großen Fehler gemacht.

Welcher Fehler war das?

Sie haben schon vorher verraten, dass John Connor der Schurke wird. 80 Prozent der Fans haben in den sozialen Netzwerken geschrieben, sie hassen es, mit dieser Information ins Kino zu gehen.