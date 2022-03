Insolvente Tennislegende : Wo bewahrt Boris Becker seine Wimbledon-Trophäen auf?

Aktualisiert am

Der 54 Jahre alte Becker kommt vergangene Woche bei einem Gerichtstermin in London an. Bild: dpa

Boris Becker gibt an, den Verbleib manch seiner Trophäen nicht zu kennen – damals hätten ihn die Titel mehr interessiert. In seinem Insolvenzverfahren muss der ehemalige Tennisprofi all seine Vermögenswerte offenlegen.