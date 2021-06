Die Konsequenz: Gerade Menschen mit psychischen oder geistigen Einschränkungen landen nach wie vor oft in einer Behindertenwerkstatt, wo sie über 95 Prozent der Beschäftigten stellen. Menschen mit einer körperlichen Einschränkung haben auf dem ersten Arbeitsmarkt oft bessere Chancen – nicht einmal fünf Prozent von ihnen sind in Werkstätten beschäftigt. Das liegt einerseits daran, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung oft mental den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht gewachsen sind – aber auch daran, dass viele Firmen sich leichter tun, einen Aufzug einzubauen als ihre Firmenkultur zu hinterfragen. Zu jenen, von denen trotz Einschränkung einige den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen können, gehören Menschen mit einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. In Deutschland leben ungefähr 800.000 Autisten, von denen in etwa 10 bis 15 Prozent einen Beruf ergreifen können, so das Institut für Autismusforschung in Bremen. Doch verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass nur gut jede dritte Person mit autistischer Veranlagung und ohne andere geistige Einschränkungen einer sozialversicherungspflichten Vollzeitbeschäftigung nachgeht.



Bei auticon arbeiten in der Mehrzahl Menschen mit Asperger-Syndrom, ihre Stärken sind in der IT-Qualitätssicherung gesucht. Bei sozialen Aspekten und formalen Voraussetzungen ist dafür oft Flexibilität nötig. Hier ist es in Ordnung, wenn der Bewerber im Vorstellungsgespräch niemandem in die Augen schaut und auf Höflichkeitsfloskeln verzichtet. Viele der Consultants haben zudem keinen klassischen Werdegang. Um ihre Fähigkeiten nachzuweisen, gibt es einen Praxistest und die Möglichkeit, wichtige Zertifikate nachzuholen. Auch im Arbeitsalltag macht auticon vor, wie sich Situationen, die für Menschen aus dem Autismus-Spektrum schwierig sind, pragmatisch lösen lassen. Viele sind geräuschempfindlich, weshalb es bei auticon Einzelbüros und am Schreibtisch kein Telefon gibt. Im Projektalltag vermitteln speziell ausgebildete Jobcoaches zwischen den Anforderungen des Kunden und den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Wenn ein Consultant ungern telefoniert, lässt sich der Projektfortschritt auch per E-Mail besprechen, und wenn jemand aufgrund lichtempfindlicher Augen auch in Innenräumen eine Sonnenbrille trägt, erklärt der Jobcoach dem Kunden vorab die Gründe.