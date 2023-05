Nach einer außergewöhnlichen Rettungsaktion für sein Handy ist ein indischer Beamter vom Dienst suspendiert worden. Rajesh Vishwas ließ etwa zwei Millionen Liter Wasser aus dem Stausee pumpen, um sein Handy zu bergen. Dieses war in den Stausee gefallen, als er ein Selfie machte. So berichten „India Today“ und die BBC.

Laut den Medienberichten handelte es sich um ein Samsung-Handy im Wert von etwa 100.000 Rupien, umgerechnet mehr als 1100 Euro. Nachdem Taucher es nicht gefunden hatten, bezahlte Vishwas für eine Dieselpumpe, berichtet die BBC unter Berufung auf indische Medien.

Demnach sagte Vishwas, er habe die mündliche Erlaubnis eines Behördenmitarbeiters erhalten, „etwas Wasser in einen nahegelegenen Kanal abzuleiten“. Der Mitarbeiter habe gesagt, dies käme „den Bauern zugute, die dann mehr Wasser hätten“.

Nach drei Tagen wurde die Aktion gestoppt. „Wasser ist eine lebenswichtige Ressource und darf nicht auf diese Weise verschwendet werden“, sagte Priyanka Shukla, eine Beamtin des Bezirks Kanker, der Zeitung „The National“.

Mit seinem Verhalten hat Vishwas die Kritik von Politikern auf sich gezogen. Er selbst bestritt, sein Amt missbraucht zu haben. Das Wasser, das er abgelassen habe, stamme aus dem Überlaufbereich des Staudamms und sei „nicht brauchbar“.

So oder so war die Aktion am Ende vergeblich: Als er sein Handy wiederhatte, war es so mit Wasser vollgesogen, dass es nicht mehr funktionierte.