Zieht er nach Palm Beach? : Ein unbeliebter Nachbar

Zieht Donald Trump nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus in sein Anwesen in Palm Beach? Einigen seiner Nachbarn bereitet diese Aussicht schlaflose Nächte – sie wollen Trumps dauerhaften Aufenthalt dort verhindern.

Auch wenn Donald Trump sich noch gegen den Gedanken wehrt: Am 20. Januar steht der Abschied aus dem Weißen Haus an. Während sein Nachfolger Joe Biden vor dem Kapitol den Amtseid ablegt, werden an der Pennsylvania Avenue die Umzugswagen vorfahren, um Trumps persönliche Habe zu verladen. Wohin die Reise dann geht, bereitet vielen Bewohnern von Floridas Luxusenklave Palm Beach seit Wochen schlaflose Nächte. Trump hatte dort vor 35 Jahren das Anwesen Mar-a-Lago gekauft, das die Cornflakes-Erbin Marjorie Merriweather Post in den Zwanzigern als Wintersitz bauen ließ. In den kommenden Jahren sanierte der damalige Immobilieninvestor das fast 6000 Quadratmeter große Haupthaus, legte Tennisplätze an, baute einen Pool am Meer und errichtete einen Ballsaal.

Als Trump einige Jahre später das Geld ausging, wollte er das unter Denkmalschutz stehende Anwesen in kleinere Einheiten aufteilen, um sie an wohlhabende Snowbirds aus dem Nordosten zu verkaufen. Nach Beschwerden der Nachbarn lehnte der Stadtrat die Immobilienpläne des New Yorkers damals ab. Im Gegenzug entschied sich Trump, Mar-a-Lago zu einem Privatclub zu machen. Er trennte einen etwa 200 Quadratmeter großen Flügel als Privatquartier ab, die übrigen der mehr als 100 Zimmer öffnete er für zahlende Clubmitglieder.