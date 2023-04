Hitze in New York

Hitze in New York : „Hombre, it’s April!“

Mehr als 90 Grad Fahrenheit: Touristen und Einheimische genießen am Mittwoch das sonnig-warme Wetter im New Yorker Central Park. Bild: AP

An der Fontäne vor dem Metropolitan Museum strecken die Kinder wegen der Hitze ihre Füße ins Wasser. Hunderte sitzen auf der Freitreppe vor dem größten amerikanischen Kunst­museum, aber der Würstchenverkäufer an der fünften Avenue wird seine Hotdogs nicht los, weil es einfach zu hot ist. Am Donnerstag und Freitag herrschen in New York Temperaturen wie im Sommer: den ganzen Tag 30 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Im Bryant Park sitzen noch am späten Donnerstagabend Hunderte in der lauen Sommernacht – wobei, es ist ja erst Mitte April.

Da mag die „New York Post“ schreiben, die Bewohner der größten amerikanischen Stadt zögen in Scharen weg, weil es ihnen zu schmutzig, zu gefährlich und vor allem zu teuer geworden ist. Da mag die „New York Times“ von Kathleen Corradi berichten, der neuen Rattenbeauftragten der Stadt, die nach den Worten von Bürgermeister Eric Adams den richtigen „Killerinstinkt“ habe, den „wahren Feind“ zu bekämpfen, die „unerbittliche Rattenpopulation“. Egal!

Die New Yorker essen Eis, tragen schulterfreie Oberteile, lächeln sogar manchmal und freuen sich so sehr über eitel Sonnenschein wie die Touristen, die in den Osterferien zu Hunderttausenden in die Stadt gekommen sind. Oder ist es die stimmungsfördernde Wirkung von Rauschmitteln? Jedenfalls streift der scharfe Geruch von Cannabis in New York, wo die Legalisierung ein paar Tüten weiter ist als in Deutschland, um jede Ecke. Sogar an der feinen Upper East Side riecht’s penetrant nach „weed“.

Bermuda-Hosen dank des Bermuda-Hochs

Am Donnerstagnachmittag meldet der National Weather Service, im Central Park sei eine Höchsttemperatur von 90 Grad Fahrenheit (32,22 Grad Celsius) gemessen worden. Das sei der Höchstwert für einen 13. April (im Jahr 1977 waren es 88 Grad Fahrenheit), der heißeste Apriltag seit 2010 und der viertfrüheste 90-Grad-Tag in der Geschichte. Und an großen Teilen der Ostküste von Massachusetts bis hinauf nach Connecticut und Neuengland sieht es genauso aus: Wegen des „Bermuda-Hochs“ holen die Leute ihre Bermuda-Hosen hervor.

Zwar wird nun auch auf den Klimawandel verwiesen, der Großstädten wie New York schon in naher Zukunft immer öfter Hitzetage bescheren werde. Meist geht es jedoch um die konkreten Folgen. In New Jersey sind die ersten Waldbrände ausgebrochen. Gewarnt wird auch vor „dust devils“, kleinen Wirbelstürmen, die sich an heißen Tagen unvermittelt bilden können, sogar im Central Park. Und viele Pendler stehen noch am Abend am Bahnhof Grand Central vor Bildschirmen, die wegen „hitzebedingter Signalstörungen“ Verspätungen ankündigen.

„Hier fühlt es sich gut an“

Ganz konkret leiden auch bestimmte Berufsgruppen: Bauarbeiter und Möbelpacker arbeiten mit nacktem Oberkörper. Die vielen Laiendarsteller am Times Square können sich das nicht leisten: In den Micky-Maus- und Cowboy-Kostümen, in denen sich die meist aus Südamerika stammenden Darsteller gegen Geld mit Touristen ablichten lassen, wird es richtig heiß. Einer ruft aus: „Hombre, it’s April!“

Am meisten freuen sich am Freitagmorgen Tausende New Yorker, die aus Bangladesch stammen. Sie feiern schon seit Sonnenaufgang um kurz nach sechs auf dem Times Square das bengalische Neujahrsfest. Es ist eine fröhliche Feier in bunten Saris. „In Bangladesch dürfen wir das als Hindus nicht feiern“, sagt eine Teilnehmerin. „Hier fühlt es sich gut an, erst recht bei diesem Wetter.“ Und ohne strengen Cannabis-Geruch!