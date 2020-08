In Los Angeles gefeiert : Anklage gegen Tiktok-Stars nach Corona-Partys

Die Feierlaune dürfte Bryce Hall vorerst vergangen sein. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat am Freitag Anklage gegen den Influencer und seinen Freund Blake Gray erhoben, weil die beiden trotz Corona nicht auf Partys verzichten wollten. Die Tiktok-Stars hatten in den vergangenen Wochen wiederholt in gemietete Villen in den Hollywood Hills eingeladen.

Auch Halls 21. Geburtstag wurde am 14. August trotz Pandemie und Versammlungsverbot mit mehr als 100 Gästen in großem Stil gefeiert. Nach Nachbarbeschwerden hatte das Los Angeles Police Department die Party schließlich beendet. Einige Tage später ließ Bürgermeister Eric Garcetti den Influencern zudem Strom und Wasser abstellen, um weitere Exzesse zu verhindern.

Mit Hinweis auf das Corona-Virus, das sich in Los Angeles besonders unter Jüngeren ausbreitet, hatte Garcetti zuvor angekündigt, härter gegen die „Nachtclubs in den Hügeln“ vorzugehen. Angeblich sollen sich bei den verbotenen Feiern schon viele Influencer mit Covid-19 infiziert haben. Wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen und Lärmbelästigung drohen Hall und Gray nun Geldstrafen und bis zu 12 Monate Haft.