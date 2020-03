Marihuana-Schwarzmarkt : Nicht mal Gras hilft bei diesen Steuern

Wenn es in Los Angeles County ein Geschäft gibt, das alle Auflagen für den legalen Vertrieb von Marihuana erfüllt, dann ist es „Green Cross“ in der Küstenstadt Torrance. Wer den unscheinbaren Laden an der West Carson Street betritt, muss einen Ausweis vorlegen sowie Fragen zu früheren Besuchen und Cannabisvorlieben beantworten, bevor er überhaupt zu einem der Budtender hinter der hölzernen Verkaufstheke vorgelassen wird. Kappen sind tabu, Sonnenbrillen auch. Zwischen den Regalen mit Grünpflanzen zeichnen Kameras den Handel mit Marihuanaprodukten wie Joints, Hanföl und tetrahydrocannabinol-haltiger Schokolade auf.

Dennoch wird „Green Cross“ in sozialen Medien regelmäßig verrissen. „Seit ich meinen Stoff früher auf der Straße gekauft habe, bin ich nie heftiger hinters Licht geführt worden“, schrieb Nutzer VeggieNald. Der Grund? Wie andere Kunden war er nach einem unterhaltsamen Verkaufsgespräch mit „Budtender“ Alan, der ihm schließlich ein paar Gramm „Baklava Outdoor“ und einige Getränkebüchsen mit Cannabis empfahl, an der Kasse überrascht worden. Der Bon wies fast 110 Dollar aus anstelle der erwarteten knapp 90 Dollar. VeggieNald warnte: „Abzocke!“ Und versprach, künftig wieder einen Bogen um die lizenzierten Dispensarien in Los Angeles zu machen.