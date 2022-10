Kölner Zentralmoschee : Wenn in Köln der Muezzin ruft

In Köln hat am Freitag der Muezzin zum Gebet in der Zentralmoschee in Ehrenfeld gerufen. Nicht alle finden das gut.

Die Polizei ist schon da. An der Ecke Innere Kanalstraße, Venloer Straße, gegenüber dem Zugang zum Grüngürtel, wo das wie angeordnet verteilte Herbstlaub leuchtet, haben sie sich positioniert. Auf der anderen Seite der Venloer Straße strömen gerade Dutzende Besucher die Treppen zur Moschee hoch. Hier soll am Freitag der Muezzin zum Gebet rufen, mitten in Köln, in der Zentralmoschee. Die Polizisten schauen ab und an hinüber, sind aber vor allem mit dieser Seite der Venloer Straße beschäftigt, hier findet nämlich eine Demonstration statt. Vielleicht 20 Leute sind gekommen, mit Schildern: „Frauen, Leben, Freiheit“, „Kein Muezzinruf in Köln“.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Plötzlich kommt Bewegung in einige Demonstrantinnen, die ein Bild mit Mahsa Amini schwenken. „Hier startet jetzt jleich ’ne Nacktperfomance“, sagt jemand in gedehntem Kölsch, und tatsächlich, einige ziehen ihre Jacken aus. Die Frauen haben sich den Oberkörper in den Farben des Iran angemalt. Befeuert von den herbeieilenden Kameraleuten fängt eine Demonstrantin mit freiem Oberkörper an zu schreien: „Open your eyes. Islam is against all women!“ Sie hält schreiend einen langen Vortrag, starrt wütend in die Kameras, ihr kommen die Tränen, und eine Freundin tröstet sie. „We are here today in support of the women in Iran“, sagt eine andere Frau mit beruhigender Stimme. Dann stimmen sie ein in ihren Schlachtruf: „Weg weg weg, Mullah muss weg.“

Ein Mann auf dem Bordstein fällt in ihr Mantra ein: „Weg, weg, weg!“ Said hat 43 Jahre in Iran gelebt, erzählt er, bis er nach Kanada fliehen konnte. Als Student saß er mehrmals Jahre im Gefängnis, weil er die falsche Zeitung las. „Ich weiß, wie es ist, wenn der Islam regiert“, sagt er. „Es dauert vielleicht noch zehn Jahre, dann wollen sie, dass auch Sie wieder Kopftuch tragen“, sagt er und deutet auf die Haare der Reporterin. Said wurde geboren als Sohn von zwei Muslimen, was heißt das nun für ihn? „Heute kann ich sagen, dass ich kein Moslem mehr bin“, sagt er und guckt ernst durch seine Brille mit schmalem Gestell. In Iran konnte er das nicht tun, zu gefährlich. Seit sechs Jahren lebt er in Köln, spricht gut Deutsch und bittet trotzdem darum, seine Sätze „schön zu machen“. Ist aber gar nicht nötig.

„Ein Eingriff in unseren Alltag“

Seit Wochen schon demonstriert Sahid mit den Frauen, die fast alle aus Iran kommen, für die Menschen in seiner früheren Heimat. „Ich stelle Ihnen Mina vor, sie weiß viel mehr als ich“, sagt er. Mina Ahadi ist eine freundliche Frau mit grauen Strähnen im schwarzen Haar, sie ist Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime. „Ich habe diese Demonstration organisiert, weil ein Muezzinruf in Deutschland ein Skandal ist“, sagt sie. „Das ist ein Eingriff in unseren Alltag.“ Kirchenglocken stören sie auch.

„Was aber noch wichtiger ist: Wir haben es hier mit einem politischen Islam zu tun. Das ist eine aggressive Bewegung. In Iran wollen sie uns umbringen – und die deutsche Politik macht mit.“ Mina Ahadi spricht jetzt etwas lauter, weil die laute Demonstrantin mit freiem Oberkörper inzwischen schreit und schluchzt. Einige halten weiterhin die Kamera drauf.