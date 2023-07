Hitze in Italien : Himmlisch heiß in der Ewigen Stadt?

Eine Touristin erfrischt sich am 7. Juli 2023 mit Wasser aus dem Brunnen Fontana della Barcaccia auf der Piazza di Spagna an der Spanischen Treppe in Rom. Bild: dpa

Von höllischen Zuständen war am Sonntagmittag auf dem Petersplatz in Rom nichts zu spüren, obschon die Londoner „Times“ die „Eternal City“ wegen der Hitzewelle in „Infernal City“ umgetauft hatte.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Zu der eher billigen Sprachfigur wurden die Blattmacher gewiss von den Namen der Hochdruckgebiete über Afrika verleitet, die gegenwärtig die heißen Luftmassen nach Europa schaufeln: Auf den Höllenhund Cerberus folgt nun zu Wochenbeginn Charon, der Fährmann zum Hades.

Bei 35 Grad im Schatten dürften sich Touristen und Gläubige, angemessen aufgerüstet mit Hüten, Wasserflaschen und Sonnenschutzmitteln, in Gegenwart eines Papstes, der beim Angelusgebet in bester Laune war, auf dem Petersplatz denn doch dem Himmel näher gefühlt haben als der Hölle.

Gewiss, die Behörden hatten wegen der Hitze mit Spitzenwerten von 36 Grad am Wochenende für 16 Städte die Alarmstufe Rot ausgerufen, darunter Rom, Florenz und Bologna. Und Gesundheitsminister Orazio Schillaci hatte empfohlen, von 11 bis 18 Uhr drinnen zu bleiben, viel Wasser zu trinken und sich besonders um Alte, Kranke und Kleinkinder zu kümmern.

Zu weniger Betrieb an den Küsten, wo sich die Strandbadbetreiber über in- und ausländische Sommerfrischler in Rekordzahl freuen, sowie in den Kunststädten, die dieser Tag wieder fest in Touristenhand sind, führten die Warnungen vorerst nicht.

Von Montag an soll Charon die Ewige Stadt mit Temperaturen bis 43 Grad heimsuchen, auf Sardinien könnte das Thermometer sogar bis zu 48 Grad anzeigen.

Auf die Frage, ob das a) nun höllisch heiß sei oder b) der obere Ausschlag eines himmlischen Sommers, würden die meisten Italiener wohl eher Antwort Nummer zwei wählen. In Sachen Hitze ist man in Italien einiges gewöhnt, vor allem im Ferienmonat August. Jetzt ist eben schon der Juli zum August geworden.