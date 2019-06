E-Tretroller : Herne fährt langsam los

Viel ist in Herne noch nicht zu sehen von den neuen Elektro-Tretrollern. 50 sind bisher im Einsatz – nicht viel für eine 156.000-Einwohner-Stadt. „Ich habe bisher wenig davon mitbekommen“, sagt Johann Büssow, der am Wochenmarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz einkauft. „Ein paar habe ich im Park rumfahren sehen und mich erst gewundert, was das ist.“ Er sei sehr gespannt darauf, wie das wird – gerade im Ruhrgebiet, wo es wenige Radwege gebe. Peter Krause dagegen, ebenfalls aus Herne, erzählt von einer „Begegnung der dritten Art“. Wie aus dem Nichts sei ein Rollerfahrer ihm vors Auto gefahren, fast kam es zum Unfall. „Die Roller haben gerade noch gefehlt“, meint er. „Es gibt schon genug Fahrradfahrer, die sich nicht an die Regeln halten.“

Aber die Bewegung ist nicht aufzuhalten. Das Start-up Circ, das Herne versorgt, ist nun auch in Berlin mit 15 Leih-Rollern unterwegs, bis zum Ende dieser Woche sollen es um die 100 sein. Auch der Verleih von Tier Mobility erwartet die Betriebserlaubnis für seine E-Roller durch das Kraftfahrt-Bundesamt in den nächsten Tagen. In Berlin, München und Frankfurt soll es dann als erstes losgehen.

Herne ist schon vorgefahren. Das am 5.Juni gestartete „Experiment“, wie Oberbürgermeister Frank Dudda es nennt, ist Teil einer Strategie in der Ruhrgebiets-Stadt. Die 50 E-Roller durften zwar schon zehn Tage vor der bundesweiten Zulassung mit einer Sondergenehmigung fahren. „Trotzdem ging es uns nicht darum, die Scooter-Hauptstadt zu werden.“

Nutzungsgebiet soll ausgeweitet werden

Vielmehr mache man schon seit drei Jahren aus Herne eine „Modellstadt für Neue Mobilität“. 2016 gewann die Stadt einen Wettbewerb zur emissionsfreien City-Logistik. „Seitdem fahren hier die neuesten Fahrzeuggenerationen von UPS, DHL und GLS.“ Im März wurde eine Stiftungsprofessur der Herner Stadtwerke für urbane Energie und Mobilitätssysteme besetzt, angesiedelt an der Hochschule Bochum. Geleitet wird die Professur von Haydar Mecit, der sich mit dem Thema E-Mobilität befasst.

Die Bewegungsdaten, gesammelt von der Verleih-App Circ (zuvor Flash), stellt das Berliner Start-up der Nahverkehrsgesellschaft und der Professur zur Verfügung. Laut Max Hüsch, Deutschland-Chef von Circ, werden die Daten anonym ausgewertet und nicht weiterverkauft. Geplant ist, die Rollernutzung in Nahverkehrstickets zu integrieren.

Wer einen der Roller ausleihen will, öffnet die App und bekommt dort die nächstgelegenen Scooter angezeigt. Hat man einen gefunden, scannt man den QR-Code auf der Lenkstange. Sofern man sich vorher mit Handynummer und Kreditkarte registriert hat, kann es losgehen. Am Anfang muss der Scooter ins Rollen gebracht werden, dann kann der Elektro-Antrieb übernehmen. Abgesehen von einigen Verbotszonen kann der Roller nach der Fahrt überall abgestellt werden, wo er nicht im Weg steht. Anhand der GPS-Daten und mit Hilfe eines Fotos, das man nach der Nutzung über die App hochladen muss, finden die Mitarbeiter von Circ die Roller dann wieder. Sie werden aufgeladen und an frequentierten Stellen wieder aufgestellt. Die Verteilung der Roller im Stadtgebiet wird je nach Nutzung immer wieder angepasst. Noch ist nicht das gesamte Stadtgebiet erschlossen. Mit der Zunahme der Scooter – die Stadt setzt Circ derzeit eine Höchstgrenze von 350 – soll das Nutzungsgebiet aber ausgeweitet werden.

Und wie bezahlt man?

Mit höchstens 20 Kilometern in der Stunde sind die Scooterfahrer unterwegs. Sehr unruhig ist das Fahrgefühl auf Kopfsteinpflaster, auf Radwegen können die E-Roller aber ganz gut mithalten. Anders als mit dem Fahrrad komme man aber nicht verschwitzt etwa bei einem Geschäftstermin an, sagt Hüsch. Zudem vertrage sich der Scooter besser mit einem Rock als ein Fahrrad.

Vor dem Bahnhof stehen Roller. Die meisten Passanten gehen ratlos weiter. Valid Fatallah, 24 Jahre alt, bleibt stehen, Smartphone in der Hand. Er hat nur eine Bankkarte dabei und würde sich wünschen, dass man nicht nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Paul Wippermann, 18 Jahre alt, der dazukommt, findet die Zahlung auch zu umständlich. „Es wäre gut, wenn man das zum Beispiel über sein Handy-Guthaben zahlen könnte.“ Laut Hüsch sind weitere Zahlungssysteme in Planung. Tobias Genske-Schneider, 23 Jahre alt, hat die Scooter schon ein paar Mal genutzt. Den Preis von 15 Cent pro Minute findet er angemessen – nur die Gebühr fürs Entsperren könne günstiger sein.Ein Euro ist eben viel, wenn man nur kurz fahren will.