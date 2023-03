Spätestens als der Regisseur Ed­ward Berger seinem Haupt­darsteller Felix Kammerer auf der Bühne des Dolby Theatre dankte, war es mit der Coolness vorbei. „Das war dein erster Film, und du hast uns auf ­deinen Schultern getragen, als ob es nichts wäre. Ohne dich würde keiner von uns hier stehen“, sagte Berger. Salma Hayek Pinault hatte das Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ ein paar Minuten zuvor als Oscar-Gewinner in der Kategorie „Bester Internationaler Film“ aus­gerufen. Kammerer, in schwarzem Glitter­jackett mit schwarzer Fliege, bekam wässrige Augen und warf überwältigt Kusshändchen in Richtung Berger und Publikum.

Bei dem Empfang für die deutschen Oscar-Nominierten in der Villa Aurora in Los Angeles’ noblem Stadtteil Pacific ­­Palisades am Tag vor der Preisverleihung hatte sich der Siebenundzwanzigjährige von Hollywood eher unbeeindruckt ge­zeigt. „Ich möchte gute Projekte machen. Es ist eigentlich egal, wer sie macht und wo das stattfindet“, sagte ­Kammerer, ein gebür­tiger Österreicher mit Engagements am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen. Hollywood sei schließlich kein Qualitätsgarant – auch wenn der Oscar die „allergrößte Ehre überhaupt“ sei.

In der Nacht zu Montag wurde der Verfilmung von Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“ die Ehre nach neun Nominierungen gleich viermal zuteil – mehr als jeder anderen Produktion in der deutschen Filmgeschichte. Schon vor Kammerers Kusshändchen hatte James Friend auf der Bühne des Dolby Theatre mit den Tränen gekämpft, als Michael B. Jordan und Jonathan Majors ihm den Goldritter für die „Beste Kamera“ in die Hand drückten. „Edward Berger, ich danke dir, aus tiefstem Herzen“, rief der Brite in Richtung des Regisseurs. Die Crew des Kriegsdramas habe ihn weit besser aussehen lassen, als er tatsächlich sei.

Die Kamera, hatte Friend vor der Os­carnacht gesagt, war in den Schützengräben und auf dem Schlachtfeld so eingesetzt worden, dass sie dem Zuschauer den ­Eindruck vermittele, einer der Soldaten zu sein. Nicht nur wegen der Dreharbeiten in Schlamm und bei Regen wurde „Im ­Westen nichts Neues“ eine Heraus­­forderung.

Daniel Brühl, ein Mitproduzent des Kriegsdramas und als Minister Matthias Erzberger, der Unterzeichner des Waffenstillstandsabkommens von Compiègne, einer der Hauptdarsteller, hatte in der ­Villa Aurora auch von emotionalen ­Hürden erzählt. Remarques „heiliges Material“ über die Schrecken des Ersten Weltkriegs anzupacken habe ihn verun­sichert. „Wir wollten aber kein bloßes Remake machen“, verwies Brühl auf die amerikanische Verfilmung des Romans im Jahr 1930. Das sei einer der Gründe für das Zeigen der Verhandlungen über den Waffenstillstand gewesen, die sich bei Re­marque nicht finden. „Wir wollten das Ganze mehr in einen politischen und historischen Kontext stellen“, sagte der Vierundvierzigjährige. Den Kontrast der Szenen aus dem Dreck der Schützengräben zu dem Zugabteil, in dem die sauberen, ge­pflegten Politiker über das Schicksal der jungen Soldaten verhandelten, habe er als besonders eindrucksvoll empfunden.

„Der Film war eine unglaubliche Reise“

Dass „Im Westen nichts Neues“ ein Erfolg war, wusste Brühl schon vor der Oscar-Nacht. Die Reaktionen auf den Film in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, wo er im Februar mit sieben Preisen der ­British Academy of Film, auch in der Königskategorie „Bester Film“, ausgezeichnet wurde, habe ihn aber dennoch beeindruckt. „Der Film war eine unglaubliche Reise, ein Stück Filmgeschichte. Da­beisein zu dürfen ehrt mich einfach total“, sagte Brühl.