Im Weltkrieg geboren : Warum es „Reichstagsbabys“ gibt

Am Sonntag empfängt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in Berlin Menschen, die zwischen 1943 und 1945 im Reichstag in Berlin geboren wurden. Hitler persönlich soll angeordnet haben, dass dort entbunden wurde.

Walter Waligora hätte Grund genug, am Sonntag aufgeregt sein. Er war seit seiner Jugend nur selten am Ort seiner Geburt. An diesem Tag feiert er seinen 76. Geburtstag und wird von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) empfangen. Waligora ist einer von etwa 60 bis 80 Menschen, die zwischen 1943 und 1945 im Reichstag in Berlin geboren wurden. Denn in dem durch den Brand von 1933 beschädigten Gebäude gab es im Keller einen „Luftschutzraum für Kinder und Wöchnerinnen“.

Besonders viel macht sich Waligora aber nicht daraus, an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt gekommen zu sein. „Ganz normal“ will er seinen Geburtstag feiern. Nach dem Empfang im Bundestag und der Führung mit 13 weiteren „Reichstagskindern“ geht es zurück nach Spandau, wo Waligora mit seiner Frau lebt.

In der Geburtsurkunde des Straßenbauers steht „im Reichstag geboren“. Daran sei er aber nur bei Bewerbungen erinnert worden. Lange habe er auch keine Lust gehabt, mit seiner Mutter darüber zu sprechen. Die Familie habe damals in der Nähe des Tiergartens gelebt, die Mutter sei täglich drei Kilometer zu Fuß zum Reichstagsgebäude gegangen, wo sie nachts dann auf eine mögliche Entbindung gewartet habe.

Mareile Van der Wyst erzählt dagegen sehr gern. Sie kam am 15. September 1944 im Luftschutzkeller des Reichstags zur Welt. Hitler habe persönlich angeordnet, dass dort entbunden werden solle, sagt sie. Er habe wohl gewährleisten wollen, dass möglichst viele Jungen, also potentielle Soldaten, geboren werden konnten. Der „Schwangerenbunker“ war laut Van der Wyst „sein einziges gutes Werk im ganzen Leben“. Das Schicksal wollte es, dass Van der Wyst später einen amerikanischen Soldaten heiratete. Sie lernte ihn in einem mexikanischen Restaurant in der Nähe des Militärstützpunkts Tempelhof kennen.

Die Initiative, im Reichstag Geborene zu empfangen, ging vom Rostocker Bundestagsabgeordneten Peter Stein (CDU) aus. „Wenn ich spannende Gebäude sehe, interessiert mich die Geschichte“, sagt der Architekt. Der Reichstag sei in vielerlei Hinsicht das „Geburtshaus der Republik“ gewesen. Dass dort Leben entstanden sei, nachdem der Brand als Vorwand für die Judenvernichtung herhalten musste, habe ihn „überwältigt“.