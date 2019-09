Deutsche Schüler erzählen : Mehr Spaß macht Schule im Ausland, mehr Bildung gibt’s zu Hause

Deutsche Lehranstalten stehen ständig in der Kritik. Aber ist es woanders echt besser? Wir haben Schüler nach ihren Erfahrungen in England, Frankreich und Amerika befragt.

„Das ist der Stoff, das sind die Übungsunterlagen, und so wird der Test aussehen“: Schüler an einer britischen Elite-Jungenschule. Bild: Picture-Alliance

Den Unterrichtsstoff kannte ich schon

Hannah, 16 Jahre

Ich besuchte am Anfang der 9. Klasse für drei Monate eine französische Schule. Dort war ich in der „Troisième“, das entspricht der 9. Klasse einer deutschen Schule. Trotzdem fand ich den Unterricht in Frankreich nicht anspruchsvoller. Den Stoff, den wir durchnahmen, hatte ich in Deutschland schon ein Jahr vorher gehabt. Zum Beispiel die Atome, die kannte ich schon aus der sechsten oder siebten Klasse. Das hat mich überrascht, vor allem, weil man sagt, die Kinder in Frankreich haben so viel Unterricht. Ich musste nichts investieren, um mitzukommen.