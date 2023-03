Aktualisiert am

Wohl älteste Frau der Welt in Südafrika gestorben

Im Alter von 128 Jahren : Wohl älteste Frau der Welt in Südafrika gestorben

Johanna Mazibuko hat die britische Kolonialzeit, die Apartheid-Politik und die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika erlebt. Nun ist sie im Alter von 128 Jahren gestorben.

Vor ihrem Tod: Johanna Mazibuko in einem Fernsehinterview Bild: Enca/Youtube

Die möglicherweise älteste Frau auf der Welt ist in Südafrika gestorben. Presseberichten zufolge ist Johanna Mazibuko aus Jouberton, westlich von Johannesburg, 128 Jahre alt geworden. Wie ihre Schwiegertochter dem Online-Medium News24 mitteilte, starb die betagte Südafrikanerin nach einem Krankenhausaufenthalt zu Hause an einem Schlaganfall.

Auf Fotos in den Medien ist ihr Personalausweis zu sehen: Demnach wurde sie am 11. Mai 1894 geboren. Sie erlebte die britische Kolonialzeit, die selbst verwaltete Union of South Africa, die Zeit der Apartheid-Politik und die ersten demokratischen Wahlen 1994.

Erinnerungen habe sie nur wenige, sagte Mazibuko in einem Interview vor einem Jahr. Sie sei als erstes von zwölf Kindern auf einer Farm geboren worden, habe nie schreiben und lesen gelernt und später einen älteren Witwer geheiratet, der sie gut behandelt habe. Er habe Kühe und einen Pferdewagen gehabt.

„Warum bin ich noch hier?“

Mazibuko hat länger gelebt als fünf ihrer sieben Kinder, sie hinterlässt 50 Enkelkinder und viele Urenkel. In dem Interview hatte sie ihr Erstaunen ausgedrückt, so lange zu leben. „Warum bin ich noch hier?“, wird sie zitiert, „die Menschen um mich herum sind gestorben. Wann werde ich sterben?“

Nach dem Guinness Buch der Rekorde ist die Französin Jeanne Louise Calment die älteste Person gewesen, die je auf der Erde gelebt hat und deren Alter offiziell bestätigt wurde. Sie starb 1997 im Alter von 122 Jahren in einem Altenheim. Die älteste noch lebende Person ist die 115 Jahre alte Amerikanerin María Branyas Morera.