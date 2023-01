IBES 2023 : Tessa geht´s nicht: Das Dschungelcamp startet fulminant!

Das Dschungelcamp ist nach drei Jahren Corona-Improvisation endlich zurück im Epizentrum der Ekelprüfungen, Down Under. Serviert wird wie gewohnt ein wahres Festbankett der Flachwitze.

IBES ist zurück! In Australien! Im Dschungel, wo es hingehört! Vor lauter Comeback-Euphorie gerät an diesem Freitagabend beinahe in Vergessenheit, dass IBES-Galionsfigur Daniel Hartwich das Moderationsbaumhaus freiwillig verlassen hat. Die auf seinem Kopf lebende Chinchilla-Familie hat mit den Jahren die ständigen drastischen Zeitumstellungen von Köln-Ossendorf ins australische Outback einfach nicht mehr verkraftet. Und dann noch der Jetlag.

Ansonsten gibt es aber ausschließlich gute Nachrichten. Die Zwölf Kandidaten haben es mehrheitlich beschwerdefrei in den Dschungel geschafft. Lediglich Martin Semmelrogge scheitert – möglicherweise an den knallharten Einreisebestimmungen. Sein polizeiliches Führungszeugnis sieht offenbar verheerender aus als die von Ben Tewaag und Boris Becker zusammen. Was Vorstrafenregister angeht, ist die australische Zollbehörde wohl penibler als die Mitglieder-Aufnahmekommission der AfD. Was den Corona-Impfstatus und begleitende PCR-Tests angeht, hat man in Canberra dagegen so drastisch abgerüstet, im Prinzip könnte inzwischen sogar Novak Đoković am Dschungelcamp teilnehmen.

Hartwichs Nachfolger als Chef-Dompteur in der RTL-Star-Manege für D-Promis mit eigenem Sachbearbeiter am Insolvenzgericht ist: Jan Köppen. Moderationspartnerin Sonja Zietlow lässt ihn in einem (Achtung!) Vereiigungs-Ritual vorab erstmal das „IBES Unser“ auf einen Känguruhoden schwören. Derartig präpariert führt dieser (also der Köppen, nicht der Hoden) sich am dschungelüblichen Festbankett der Flachwitze nahtlos gut ein. Bei seinem ersten, naja, Gag, findet er „zufällig“ ein Nokia-Handy von vor drei Jahren, das noch immer einen Balken Akku vorweist. Damit ist zumindest klar: Markus Mörl ist mit 63 nicht der Älteste im Camp. Es sind Witze anwesend, die seine Großeltern sein könnten. Sekündlich wartet man auf weitere Gagfeuerwerke vom Wortspielfriedhof. Vielleicht so was wie „Auch der religiöse Aspekt wird interessant, denn hier im Dschungel sind viele Insekten“ – aber vergebens. Wahrscheinlich hat RTL nach den Geschehnissen in der Silvesternacht ein Böllerverbot beschlossen.

Legebatterie für legendäre Sensationszitate

Dann geht es aber auch schon rein in die Legebatterie für legendäre Sensationszitate. Und da sind einige Perlen dabei, wie man sie sich als treuer Dschungelfan nicht filigraner wünschen könnte. Cosimo Citiolo etwa weiß: „Australien ist so wie Köln in groß“. Klingt im ersten Moment etwas nach Schulabschluss Interruptus, aber im Grunde hat er Recht: Überall hängen abgehalfterte Ex-Promis rum und für eine kurze Zeit im Jahr übernimmt ein nicht adeliger Pseudo-Monarch das Zepter.

Jolina Mennen leidet derweil bereits im Vorspann unter „Stressdurchfall“ – und da ist Tessa Bergmeier noch gar nicht aus dem Flieger ausgestiegen. Intime Einblicke in sein Privatleben gewährt auch ein Posterboy der Neuen Deutschen Welle: „Ich bin Markus Mörl, mein Künstlername ist Markus“. Aha. Das Lieblingsessen von Uli Hoeneß sind übrigens Nürnberger Würstchen. Ihr Künstlername ist Nürnberger. Stichwort Künstlername: Jana Pallaske nennt sich mittlerweile Jana Urkraft. Als Camp-Beauftragte für das Reden mit Bäumen segnet sie als erste Amtshandlung erstmal den Strand. Im Laufe der Staffel wird sie vermutlich auch noch die eine oder andere Hecke mit einem Feldweg vermählen. Vorher spendiert sie der enthusiastischen Fangemeinde aber noch einen waschechten Edmund Stoiber Moment: „Ich frage jede Blume, ob ich sie pflücken darf und ertrage sie mit Dankbarkeit“. Jeden Moment erwartet man, dass sie in einen Hauptbahnhof einsteigt und in 10 Minuten mit dem Transrapid in Stoibers Garten ankommt, wo die beiden Sprachakrobaten zusammen eine Blume hinrichten.