Der Brite Iain Glen wurde mit Ende 40 durch „Game of Thrones“ weltberühmt. Im Interview spricht er über Schurkenrollen, Komplimente von Frauen, David Bowie – und das „Britische“ an seinem deutschen Kollegen Wotan Wilke Möhring.

Es gibt nicht viele Schauspieler, die mit Ende Vierzig noch weltberühmt werden. Für den britischen Schauspieler Iain Glen war seine Rolle als Ser Jorah Mormont, der treue Begleiter und Ratgeber von Daenerys „Khaleesi“ Targaryen in der Erfolgs-Serie „Game of Thrones“, ein Karriere-Booster, mit dem er selbst nie gerechnet hätte. Dabei war er vorher bereits in populären Filmreihen wie der „Resident Evil“-Trilogie oder der Serie „Downton Abbey“ zu sehen. In seinem neuen Thriller „Gletschergrab“ (seit Donnerstag in den Kinos) kann man Iain Glen nun als fanatischen Ex-Militär erleben, der bereit ist, für ein verschollenes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg und seine geheimnisvolle Fracht über Leichen zu gehen.

Iain, Sie haben im Laufe Ihrer Karriere nicht besonders viele Schurken gespielt, oder?

Nicht wirklich. Es gab auch ein paar Schurken, aber sie haben meine Karriere nicht dominiert. Sagen wir es mal so, es waren nicht genug, um mich in die Schublade für das Rollenfach „Schurke vom Dienst“ zu stecken. Ich schätze, es war bisher ein Schurken-Anteil von ungefähr dreißig Prozent.

Einige Ihrer Kollegen behaupten, es sei einfacher, Schurken zu spielen als Helden. Was halten Sie davon?

Ein gut geschriebener Schurke ist tatsächlich einfacher zu spielen. Da stimme ich zu. Es kommt sehr auf das Drehbuch an. Die üblen Typen sind in der Regel sehr geradlinig auf einer Mission. Das Böse ihres Charakters entwickelt sich unmissverständlich aus der Geschichte, und sie haben eine klar definierte Aufgabe: den Helden zu erledigen. Der Protagonist ist häufig indifferenter angelegt. Und es ist vergleichsweise schwierig darzustellen, warum jemand gut ist, und diese Figur vollständig mit Leben zu füllen.

Was können Sie uns über die Zusammenarbeit mit unserem Landsmann Wotan Wilke Möhring berichten?

Mit ihm kann man richtig Spaß haben. Er ist sehr verspielt. Und seine Art zu spielen hat etwas Britisches.

„Britisch“ wäre mir jetzt nicht unbedingt zu ihm eingefallen.

Er nimmt sich selbst nicht zu ernst und ist zwischen den Szenen ansprechbar. Wissen Sie, was ich meine? Er ist kein Method Actor, der vorgibt, mit der Rolle zu verschmelzen, oder während der Dreharbeiten als die zu porträtierende Person lebt. Die britische Art zu spielen ist im Wesentlichen: Du beherrscht dein Handwerk, und der Rest steht im Stück oder im Drehbuch. So ist Wotan auch. Er ist aber auch exzentrisch und hat etwas Verrücktes. Ich meine die Art, wie er spricht, seine Mimik und seine Gedankensprünge. Er hat ein interessantes Leben und hat mir viel davon erzählt, das fand ich sympathisch. Wir haben viel gelacht. Und er ist ein guter Schauspieler.

Sie sind in den Sechziger- und Siebzigerjahren aufgewachsen. Wie haben Sie diese Zeit kultureller Paradigmenwechsel erlebt?

Ich habe das Gefühl, diese Zeit war irgendwie unschuldiger. Das ist das Erste, das mir dazu einfällt. Ich habe gerade ein bisschen Mitleid mit meinen Kindern, denn die Welt ist so komplex geworden. Es ist bestimmt nicht einfach, jetzt aufzuwachsen. Man kann sich auf wenige Dinge verlassen, und nichts scheint sicher zu sein. Wir hatten damals etwas mehr Sicherheit. Und ich habe diese Zeit auch als künstlerische und kulturelle Renaissance erlebt. Es war eine spannende Zeit, um jung zu sein.

Waren Sie ein Rebell?

Das zu behaupten wäre nun wirklich stark übertrieben. Ich stamme aus einer ganz soliden Mittelklasse-Familie in Edinburgh und ging auf eine sehr altmodische Schule, wo wir Schulgeld bezahlen mussten. Kunst, in welcher Form auch immer, war in dieser Institution kein Thema. Mit der Welt des Schauspiels hatte ich zum ersten Mal erst auf der Universität Kontakt. Und auch das war eher ein Zufall. Ich hatte eine unkomplizierte Jugend mit sehr liebevollen Eltern. Sie haben mich dann später dabei unterstützt, einen Beruf zu ergreifen, der für sie etwas Gefährliches mit hohem Potential des Scheiterns gehabt haben muss.