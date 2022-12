Neues von dem Promis : Hugh Jackman litt unter Angstzuständen

„Wie ein Wrack” habe Hugh Jackman sich bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film „The Son“ gefühlt. Wie der Wolverine-Darsteller gegenüber der BBC erklärte, habe er nach langer Covid-Pause Angstzustände am Set gehabt.

„Ich habe wirklich gemerkt, wie verletzlich ich war.“ Im Film spielt er die Rolle eines Workaholics, der mit seiner Partnerin und einem gemeinsamen Baby lebt, wodurch sich Beziehung zu seinem Sohn im Teenageralter verkompliziert.

Während Jackman den Film drehte, starb sein Vater, Christopher John Jackman. Durch dessen strikte Arbeitsmoral habe sich der Schauspieler verpflichtet gefühlt, dennoch am Set zu erscheinen: „Mein Vater hat keinen Tag in seinem Leben gefehlt“, sagte Jackman und erklärte, warum er sich keine Auszeit genommen hat, um zu trauern: „Ich habe mir vorgestellt, was mein Vater sagen würde. Und ich weiß, er hätte gesagt: Geh zur Arbeit.“

Eigentlich, so sagt Jackman von sich selbst, sei er ein ausgeglichener Charakter. Während der Drehzeit habe er jedoch unter schlaflosen Nächten gelitten. Der 54-Jährige habe daher einen Therapeuten konsultiert, der ihm während der Dreharbeiten half. Die Produzenten des Films hätten zudem einen Psychologen am Set beschäftigt, falls Mitglieder der Besetzung und der Crew über den verstörenden Stoff sprechen wollten. „Das war das erste Mal, dass ich so etwas bei einem Film gesehen habe“, so Jackman. „Die Leute haben das wahrgenommen, es war notwendig.“ Jackman plädierte dafür, dass es in Zukunft mehr psychische Unterstützung bei Filmdrehs gebe.

Der Australier erhielt bereits eine Golden-Globe-Nominierung als bester Schauspieler für seine Rolle in dem Drama. Jackman ist auch als Filmproduzent und Sänger tätig. Bekannt wurde er durch den Action-Thriller „Passwort: Swordfish“ und ist bis heute besonders für seine Rolle als Wolverine aus der „X-Men“-Reihe berühmt. Große Erfolge feierte er auch als Musicaldarsteller, unter anderem in „The Boy from Oz“ und „Les Misérables“.