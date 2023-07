Er schafft in zehn Minuten mehr als 60 Hotdogs: Zum 16. Mal hat Joey Chestnut das berühmteste Wettessen in den USA gewonnen. Dafür trainiert er hart – zum Beispiel Gewichtheben mit dem Kiefer.

Es gibt Wettessen mit Käsetoasts, frittiertem Spargel oder Pancakes, und es gibt Joey Chestnut. Der 39 Jahre alte Kalifornier gilt als ­berühmtester „competitive eater“ der Vereinigten Staaten, der fast jedes Jahr das berühmteste Wettessen des Landes, den Hotdog-Wettbewerb des Würstchenherstellers Nathan’s am amerikanischen Unabhängigkeitstag, gewinnt. Am Dienstag schaffte Joey Chestnut vor den Augen des staunenden Publikums in zehn Minuten für ihn eher magere 62 Hotdogs samt Brötchen, kurz HDB. Für den senfgelben Gürtel, den ersten Preis, reichte es aber dennoch – immerhin zum 16. Mal in den vergangenen 17 Jahren.

„Es geht mir prima. Ich bin noch nicht ganz voll und trinke später ein paar Bier“, sagte der Ingenieur und Berufsesser nach dem traditionellen Wettbewerb auf ­Coney Island in New York, der wegen starken Regens in diesem Jahr fast aus­gefallen wäre.

Wie eine Umfrage der „Washington Post“ unter professionellen Wettessern jetzt ergab, hat Chestnut alles, was einen Champion ausmacht: eine Größe von 1,85 Metern, die in der Vertikalen Raum für Wurst und Brötchen lässt, eine breite Statur, um auch horizontal aufnahme­bereit zu sein, und, wie schon sein Bei­name „Jaws“ verspricht, vergleichsweise große Zähne in breitem Kiefer. Mit guten Genen, sagt Chestnut, ist es aber nicht getan. „Bei einem Wettbewerb reicht Hoffnung nicht“, sagt er. „Man muss sich vorbereiten.“

Als Chestnut vor knapp 20 Jahren das erste Mal bei „Nathan’s International Hot Dog Eating Contest“ antrat, galt Takeru Kobayashi als König der Veranstaltung. Der Japaner hatte im Jahr 2001 nach 50 Würstchen samt Brot in zwölf Minuten nicht nur zum ersten Mal den senfgelben Gürtel geholt, sondern auch einen Weltrekord aufgestellt. In den folgenden fünf Jahren schlug Kobayashi eine Reihe von Landsleuten und auch Chestnut, zuletzt mit fast 54 Hotdogs in zwölf Minuten. 2007 bekam der Kalifornier Oberwasser. Er verschlang von da an mal 66 Würstchen, mal 61, mal 62. Im Jahr 2018 brach Chestnut mit 74 Hotdogs den Weltrekord, drei Jahre später überholte er sich selbst mit 76 Hotdogs in zehn Minuten.

Geheimnis um Trainingsmethoden

Die immer größere Menge verschlungener Hotdogs schreibt „Jaws“ hartem Training zu. Neben Jawzrsize, einem Übungsgerät für den Mund zum Straffen der Muskulatur, setzt er auf Gewicht­heben mit dem Kiefer. Aus weiteren Trainingsmethoden, die Chestnut in den vergangenen Jahren angeblich mehr als vier Millionen Dollar einbrachten, macht er ein Geheimnis.

„Ich sage nur so viel: Ich habe bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet, um einen Weg zu finden, diese Muskeln zu trainieren“, sagte Chestnut der „Washington Post“. Und wie fühlt sich der Körper nach ein paar Dutzend Hotdogs an? Er fange an zu schwitzen, ließ der Neununddreißigjährige vor einigen Jahren in einem Interview wissen. „Leute haben mir gesagt, dass sie die Hotdogs riechen können. Ich rieche sie nicht, aber mein Schweiß fühlt sich fettig und klebrig an.“