In der Nazi-Zeit wurden etliche Juden vor ihrer Deportation in speziellen Wohnungen zwangseinquartiert. Die Historikerin Ingke Brodersen lebt in einem solchen ehemaligen „Judenhaus“ – und hat die Biographien früherer Bewohner erforscht.

Sie lebte einst in der Wohnung, in der Brodersen heute wohnt: Martha Cohen (großes Bild) vor ihrem Steinway-Flügel und dem Porträt, das Max Liebermann von ihrem Ehemann malte Bild: Ingke Brodersen

Frau Brodersen, wir sitzen hier in Ihrer Küche in Berlin, Berchtes­gadener Straße 37: in der Zeit des Nationalsozialismus ein sogenanntes Judenhaus. Was ist das?

Ein Haus, das in jüdischem Besitz war, galt als „Judenhaus“. Dieses Haus wurde von Siegfried Kurt Jacob, Anwalt und Notar, gekauft. Er war jüdischen Glaubens, die Religion spielte für ihn allerdings keine große Rolle. Er vermietete an jüdische und sogenannte arische Mieter. Gemischte Hausgemeinschaften wurden von den Nazis nicht gern gesehen. Für 24 jüdische Bewohner war dieses Haus die letzte Adresse, bevor sie 1942 deportiert wurden.