Infektionsschutz am Set : Hollywood streicht Sexszenen wegen Corona

Zum Glück schon lange vor Corona abgedreht: „Fifty Shades of Grey“ Bild: dpa

In Hollywood läuft am Freitag die Filmproduktion wieder an – vorher müssen aber alle Szenen mit Hautkontakt und körperlicher Nähe aus den Drehbüchern gestrichen werden. Intimität soll stattdessen am Computer simuliert werden.