Aktualisiert am

Nass aber glücklich: Dianne Victariano Bild: Maria Jasmin Halili/Facebook

In der philippinischen Heimat von Paulo Padilla und Dianne Victariano haben in den vergangenen Tagen heftige Wirbelstürme gewütet. Das schreckte die beiden nicht ab: Sie wateten in knöcheltiefem Wasser zum Traualtar.