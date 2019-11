Hochstaplerin : Anna Sorokin verliebt sich im Gefängnis

Anna Sorokin soll sich hinter Gittern verliebt haben. Die deutsch-russische Hochstaplerin, die die New Yorker Gesellschaft um mindestens 200.000 Dollar prellte, lernte auf der Gefängnisinsel Rikers Island angeblich eine Lebensgefährtin kennen. Laut „New York Post“ machen bereits Hochzeitsgerüchte die Runde.

Nach einem aufsehenerregenden Prozess verurteilte ein New Yorker Gericht Sorokin im Frühjahr zu vier bis zwölf Jahren Haft. Die Tochter eines russischen Lastwagenfahrers, die im nordrhein-westfälischen Eschweiler aufwuchs, hatte sich Bekannten und Banken in ihrer Wahlheimat Amerika zuvor als wohlhabende Erbin aus Europa präsentiert.

In den Jahren 2016 und 2017 erschwindelte sie mehr als 200.000 Dollar. Das Gros der Summe gab die 28 Jahre alte Sorokin für Luxushotels und Reisen aus. Während des Prozesses schrieb Sorokin weiter Geschichte, weil sie sich für den Aufritt vor Gericht von einer Stylistin beraten ließ. Die amerikanische Produzentin Shonda Rhimes arbeitet für Netflix schon an einer Serie über die als Salonbetrügerin bekannte Deutsch-Russin. Die Dreharbeiten in Manhattan beginnen angeblich in den kommenden Tagen.