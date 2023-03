Die Udo Jürgens-Tributeband „SahneMixx“ in kleinerer Besetzung vor einem Auftritt in Essen: Drummer Marc Schelzke, Pianist Achim Brochhausen, Sänger Hubby Scherhag, Bassist Michael „Micky“ Koll (v.l.) Bild: Domenic Driessen

Wenn Hubert „Hubby“ Scherhag endlich wieder seinen Bademantel anhat, ist er glücklich. Wenn er schon völlig durchgeschwitzt ist und nur noch allein an seinem weißen Stutzflügel sitzt, den ihm ein befreundeter Schreiner für die Konzerte gezimmert hat. Wenn seine zumeist älteren Fans ausflippen, als sei mit ihm der echte Udo Jürgens wieder auferstanden. Denn dem kommt Scherhag, 59, aus dem kleinen Eifeldörfchen Mertloch bei Koblenz, ungewöhnlich nah: Mimik, Aussehen, vor allem die Stimme, eine verblüffende Ähnlichkeit, sagen viele.

Natürlich hat Scherhag bei seinen Auf­tritten immer ein Glas Tee auf dem Flügel stehen, wie sein großes Vorbild. Wenn er singt, betont er an den Wortenden überdeutlich wie ein Bühnenschauspieler das „t“ und schiebt den Unterkiefer vor, wie Jürgens es tat. Scherhag hat sich das abgeschaut, in vielen Stunden mühsamer Arbeit vor dem Fernseher. Er will nicht einfach der x-te Hobbymusiker sein, der auf Dorffesten und für ein paar Euro auf Hochzeiten „Griechischer Wein“ trällert, wenn es ans Schunkeln geht, und dabei kaum die richtigen Töne trifft. Er will Udo Jürgens sein und ihm so nah kommen wie möglich, als Gesamtkunstwerk.