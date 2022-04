Infizierter Zahnmedizinstudent : Von den Kursen ausgeschlossen – wegen HIV

Aktualisiert am

Darf nicht weiter studieren: Frank Martin ist HIV-infiziert und wurde deswegen von den Lehrveranstaltungen an seiner Universität ausgeschlossen. Bild: Ilkay Karakurt

Frank Martin ist Ende 20 und Student der Zahnmedizin. Das heißt, er war es bis vor wenigen Wochen. Offiziell eingeschrieben an seiner Universität in Marburg ist er auch für das beginnende Sommersemester, doch wird er dort wohl nicht mehr studieren können. Dabei war Frank Martin, der anders heißt, weil er unerkannt bleiben möchte, schon weit gekommen, hatte die beiden theoretischen Studienabschnitte erfolgreich an der Philipps-Universität absolviert. Nun sollte der dritte, der klinische Teil folgen: etwa der Kurs der kieferorthopädischen Technik und der Phantomkurs Parodontal­propädeutik.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Dazu kam es nicht: Die Universität schloss Martin von den Kursen aus, weil er eine Gefahr für seine Kommilitonen und damit später auch für mögliche Patienten sei. Martin ist HIV-positiv.