Die USA rechnen in den kommenden Tagen mit neuen Temperaturrekorden. In der Stadt Phoenix herrschen seit zwei Wochen 42 Grad. Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht.

Auf der Karte des Nationalen Wetterdienstes sah es nicht gut aus. Nach unzähligen roten Flecken im Südwesten der Vereinigten Staaten in den vergangenen Tagen, auf der Hitzeskala die dritte von vier Warn­stufen, zeigte die Karte fürs Wochen­ende immer mehr lilafarbene Regionen.

„Seltene und/oder lang anhaltende Hitze mit keiner oder nur geringer Abkühlung in der Nacht. Sie greift jeden an, der über keine ausreichende Kühlung oder Flüssigkeitszufuhr verfügt“, erklärt der Wetterdienst die höchste Stufe der Skala, die für Sonntag auch nördlich und südlich von Los Angeles, in den Wüsten­regionen von Kalifornien, Nevada und Utah sowie in Arizona gefährliche Temperaturen verheißt.

Seit zwei Wochen mehr als 43 Grad

In Phoenix registrierte der Nationale Wetterdienst für Donnerstag am 14. Tag in Folge mehr als 43 Grad. Meteorologen erwarten für die kommenden Tage einen Hitzerekord, der die bisher längste Phase mit ähnlich hohen Temperaturen im Juni 1974 übertreffen könnte. Damals wurden in Phoenix an 18 aufeinanderfolgenden Tagen mehr als 43 Grad gemessen.

In Kalifornien richteten die Behörden derweil Kältestuben ein, um Obdachlose und Bewohner von Häusern ohne Klimaanlage zu schützen. In der Kleinstadt Galt, etwa 40 Kilometer südlich von Sacramento, öffnet die Polizeiwache von Freitag bis Montag ihre gekühlte Lobby für Schutz­suchende. Für die Wüstenregionen sagte der Wetterdienst Temperaturen von fast 49 Grad voraus. Auch in den Nächten bleibt es etwa 27 Grad warm.

Temperaturvorhersage in den USA für die nächsten 24 Stunden

Da die atmosphärische Grenzschicht über dem Ozean, welche die kalifornischen Küstenregionen kühl hält, durch das Hochdrucksystem abnimmt, wird es auch an den Stränden heißer als gewohnt. Wie für Arizona sagte der Nationale Wetterdienst für Kalifornien historische Temperaturen voraus. Lancaster im Antelope Valley, etwa 120 Kilometer nördlich von Los Angeles, erwartet mehr als 43 Grad, einen Wert, den die Stadt zuletzt vor gut 50 Jahren erreichte.

Für die östlich von Los Angeles gelegene Stadt Pomona kündigten die Meteoro­logen mehr als 39 Grad an. Ähnlich hohe Temperaturen hatte es dort zuletzt vor mehr als 90 Jahren gegeben. „Wir haben es aber nicht mit einer verrückten, extremen Hitzewelle zu tun. Es ist eher eine Feld-Wald-und-Wiesen-Hitzewelle“, sagte die Me­teorologin Rose Schoenfeld der „Los Angeles Times“. Das Hochdruckgebiet, das Südkalifornien vor einigen Tagen erreichte, halte die Wärme wie eine Glocke über der Erdoberfläche und führe zu einer vergleichsweise langen Hitzephase.

Laut Wetterdienst bleiben die Temperaturen in weiten Regionen des Südwestens auch in den kommenden ein bis zwei Wochen hoch. Zudem soll sich die Hitze Richtung Osten ausweiten. „Durch Hitze sterben in den Vereinigten Staaten mehr Menschen als durch jedes andere Wetter­phänomen“, warnte die Behörde des Handelsministeriums in Washington. Die Meteorologen sprachen Hitzewarnungen für mehr als 110 Millionen Amerikaner aus.

In Las Vegas (Nevada) richteten die Gesund­heits­behörden eine Datenbank ein, um Todesfälle in Verbindung mit Hitze zu erfassen. Seit April starben in der Wüstenstadt und im benachbarten Bezirk Clark mindestens sieben Menschen. Im vergangenen Jahr wurden in Las Vegas, wo es am Wochenende bis zu 48 Grad heiß wird, mehr als 150 Hitzetote registriert. Auch Kalifornien versucht, sich auf höhere Temperaturen einzustellen.

Eine Studie der University of California in Los An­geles (UCLA) hatte errechnet, dass die Durchschnittstemperatur des Pazifikstaats in den vergangenen 40 Jahren um 1,4 Grad gestiegen ist. Nach dem „Ex­treme Heat Action Plan“, für die Gouverneur Gavin Newsom im vergangenen Jahr 400 Millionen Dollar bereit­gestellt hatte, rief er diese Woche das Programm „Heat Ready CA“ aus, um die etwa 40 Millionen Bewohner des Golden State über die Gefahren von Dehydrierung, Hitzschlag und Atem­schwierig­keiten aufzuklären.

Die Umweltbehörde Natural Resources Agency der Regierung in Sacramento warnte derweil vor einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von Flächenbränden. Aus der Region von Fresno und Stockton im San Joaquin Valley wurden schon die ersten Feuer gemeldet.