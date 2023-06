Hitzewelle erfasst Spanien : 44,4 Grad in Andalusien

Spanien leidet unter der ersten großen Hitzewelle des Sommers. Die Behörden aktivieren ihre Hitzeschutzpläne. In Andalusien starb bereits ein Mann, der in seinem Olivenhain arbeitete, an den Folgen eines Hitzschlages.

Die erste große Hitzewelle des Sommers hat Spanien erfasst. Am Dienstag galt in 23 Provinzen Hitzealarm, mit Temperaturen, die bis zu 43 Grad erreichen können. Betroffen waren unter anderem Córdoba, Sevilla, Toledo, Madrid sowie Gran Canaria. Am Montag erreichte die seit Freitag andauernde Hitzewelle nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Aemet mit 44,4 Grad in der andalusischen Provinz ­Huelva ihren bisherigen Höhepunkt. In der Hauptstadt Madrid war es selbst nachts noch 23 Grad warm.

Die Behörden aktivierten ihre Hitzeschutzpläne, um die Öffnungszeiten von Schulen und Arbeiten im Freien anzupassen. Am Wochenende hatte die Hitze ein erstes Todesopfer gefordert. In Andalusien starb ein 47 Jahre alter Mann, der in seinem Olivenhain arbeitete, an den Folgen eines Hitzschlages. Am Donnerstag wurde die Ankunft kälterer Luftmassen erwartet.

März und April waren auf der Iberischen Halbinsel ungewöhnlich heiß und trocken. Ende April erreichte Córdoba mit 38,8 Grad einen Rekordwert. Es war das heißeste Frühjahr seit ­Beginn der Wetteraufzeichnungen. ­Danach setzten nach monatelanger Dürre verspätet Niederschläge ein.

Das bedeutet jedoch nach Ansicht der Experten keine Entwarnung. Laut einer neuen Studie des Wetterdiensts Aemet verdreifachte sich in den vergangenen zwölf Jahren im Juni die Häufigkeit der Hitzewellen. Gleichzeitig wird der Sommer immer länger; vor allem verkürzt sich der Frühling, da die Hitzewellen früher beginnen. Laut Aemet gibt es 15 heiße Tage mehr als in den Siebzigerjahren.

2022 war bisher für Spanien das wärmste und eines der trockensten Jahre seit mehr als einem Jahrhundert. Laut einer Studie waren alleine zwischen Juni und August mehr als 5300 Todesfälle auf die Auswirkungen der Hitze zurückzuführen. Über der Hauptstadt Madrid und Teile Spaniens zogen unterdessen am Dienstag in großer ­Höhe Rauchschwaden hinweg – sie stammen von den Waldbränden in Kanada.