In Ohnmacht gefallen: Ein Soldat der Grenadier-Garde kippt am Samstag um.

Am Samstag kollabierten in der Hitze mindestens drei königliche Wachen, wie ein Reuters-Video zeigt. Bei rund 31 Grad probten die Männer in London für Charles’ Geburtstagsparade „Trooping the Colour“, die am kommenden Samstag stattfinden soll. Charles wird an den Feierlichkeiten, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, das erste Mal als König von Großbritannien teilnehmen.

Die Militärprozession findet in der Regel im Juni statt und dient als offizieller Geburtstag des amtierenden Königs oder der amtierenden Königin, auch wenn Charles am 14. November Geburtstag hat.

Dass Soldaten der königlichen Garde zusammenbrechen, kam in der Vergangenheit immer wieder vor: Im vorigen Jahr machte ein Wachmann vor der Westminster Abbey Schlagzeilen, der kurz vor dem Staatsbegräbnis von Königin Elisabeth umkippte. Er musste weggetragen werden.

Die Wachmänner müssen bei Großveranstaltungen wie etwa „Trooping the Colour“ lange Zeit stillstehen. Britische Medien schreiben, dass Soldaten wahre Disziplin zeigten, wenn sie mit dem Gesicht nach vorne kippten, während sie noch ihr Gewehr mit Bajonettspitze in der Hand halten. Den Soldaten werde beigebracht, nicht seitwärts umzufallen.

Großbritannien erlebt an diesem Wochenende eine Hitzewelle. Britische Meteorologen prognostizieren, dass die Insel einen heißen Sommer mit rekordverdächtigen Hitzewellen wie im vorigen Jahr erfahren wird. Am 15. Juli 2022 wurde der nationale Notstand ausgerufen, wenige Tage später brachen 40,3 Grad den bisherigen Rekord. Sorge bereitet den Behörden das erhöhte Risiko von Waldbränden, aber auch mehr Hitzetote bei Älteren.