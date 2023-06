In Berlin schließlich fielen am 26. Juni vor dem Schöneberger Rathaus vor 400.000 jubelnden Menschen die berühmten Worte des Präsidenten: „Ich bin ein Berliner.“ Kennedy hatte sich den Satz in Lautschrift auf ein Kärtchen notiert: „Ish bin ein Bearleener.“ Für Kennedy sei dieser Tag in Berlin, wo er so enthusiastisch empfangen wurde, wohl ein „unglaublicher Moment“ gewesen, sagt Mangold. Er habe daher seinem Nachfolger schriftlich einen Rat hinterlassen, der ungefähr so lautete: „Wenn du deprimiert bist, geh nach Berlin!“

Gerade einmal acht Stunden waren für den Besuch der geteilten Stadt am 15. Jahrestag der Luftbrücke vorgesehen, das Programm war eng getaktet. Vor dem Termin im Rathaus hatte der Präsident auch kurz am Brandenburger Tor und dann am Checkpoint Charlie Halt gemacht, wo sich rund zwei Jahre zuvor amerikanische und sowjetische Panzer gegenübergestanden hatten. Kennedy habe hier, so Mangold, die Teilung eindrücklich vermittelt bekommen: „Er stand dort mit Adenauer, Rainer Barzel als Minister für gesamtdeutsche Fragen, Willy Brandt, dem amerikanischen Außenminister Dean Rusk und NATO-Generälen. Von der Aussichtsplattform aus sah man direkt auf die Mauer, überall war Stacheldraht.“